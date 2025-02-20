Galatasaray - Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek
20/02/2025
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik derbinin yabancı bir hakem tarafından yönetileceğini duyurmuştu.
Trendyol Süper Lig'de 25. haftada oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi açıklandı. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbiyi Slavko Vincic yönetecek.
Karşılaşmanın yardımcı hakemleri ise Tomaz Klancknik, Andraz Kovacic oldu.
Dün akşam maç yönetti
Slovenyalı hakem Slavko Vincic, dün akşam Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play-off turundaki PSV-Juventus maçını yönetti. Vincic karşılaşmada dört sarı kart gösterdi. Vincic ayrıca daha önce 2018 yılında oynanan Fenerbahçe-Benfica ve 2019 yılında oynanan Club Brugge-Galatasaray maçlarını yönetti.
SLAVKO VİNCİC KİMDİR?
45 yaşındaki Slovenyalı hakem Slavko Vincic geçen yıl Dortmund-Real Madrid Şampiyonlar Ligi Finali'ni yöneterek adından söz ettirdi. UEFA organizasyonlarında sıkça görev alan Vincic, oyunun durmasına ve yavaşlamasına izin vermemesiyle biliniyor.
Bu sezon 19 müsabakada düdük çalan tecrübeli hakem, 79 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi. 4 kez de penaltı kararı verdi.
Slavko Vincic'in bu sezon ülkesi dışında yönettiği maçlar
Şampiyonlar Ligi:
Arsenal 2-0 PSG
Barcelona 4-1 B. Münih
Real Madrid 1-3 Milan
Leverkusen 1-0 Inter
Monaco 1-0 Aston Villa
Lille 6-1 Feyenoord
Slavia Prag 2-1 Lille
PSV 3-1 Juventus
Uluslar Ligi:
Almanya 1-0 Hollanda
İtalya 1-3 Fransa
Yunanistan Süper Ligi:
PAOK 0-0 Panathinaikos
Olympiakos 1-1 Panathinaikos
Suudi Pro Lig:
Al Ahli 1-2 Al Halila
BAE Pro Lig:
Shabab Al-Ahli 3-0 Al-Wasl