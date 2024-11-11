Galatasaray, 12. haftayı 31 puanla ilk sırada tamamladı

Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma yapıldı.

Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.

RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.

Günün bir diğer maçında ise Göztepe, ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.

Sonuçlar

Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: 1-2

Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1

Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-1

Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0

Galatasaray-Samsunspor: 3-2

RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0

Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0

Puan durumu

Ligde 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAROGBMAYAVP

1.GALATASARAY11101032112131

2.FENERBAHÇE118212791826

3.SAMSUNSPOR1281324131125

4.İKAS EYÜPSPOR126421811722

5.BEŞİKTAŞ116321910921

6.GÖZTEPE115331913618

7.NET GLOBAL SİVASSPOR125251720-317

8.RAMS BAŞAKŞEHİR114431714316

9.KASIMPAŞA123541619-314

10.TÜMOSAN KONYASPOR124261420-614

11.ONVO ANTALYASPOR124261524-914

12.ÇAYKUR RİZESPOR114161019-913

13.TRABZONSPOR112631214-212

14.GAZİANTEP FK113351518-312

15.BELLONA KAYSERİSPOR112631116-512

16.SİPAY BODRUM FK123271016-611

17.CORENDON ALANYASPOR11245914-510

18.ATAKAŞ HATAYSPOR111371018-86

19.ADANA DEMİRSPOR11029925-162

13. hafta

23 Kasım Cumartesi:

13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)

16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)

19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)

24 Kasım Pazar:

13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)

25 Kasım Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)