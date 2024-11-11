Galatasaray, 12. haftayı 31 puanla ilk sırada tamamladı
Trendyol Süper Lig'de 12. hafta maçları tamamlandı.
11/11/2024
Süper Lig'de bugün 4 karşılaşma yapıldı.
Lider Galatasaray, konuk ettiği Samsunspor'u 3-2 yendi ve haftayı 31 puanla ilk sırada kapattı.
Fenerbahçe, sahasında Net Global Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve sarı-kırmızılıları takibini sürdürdü.
RAMS Başakşehir ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşma ise başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Günün bir diğer maçında ise Göztepe, ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendi.
Sonuçlar
Kasımpaşa-Bellona Kayserispor: 1-2
Onvo Antalyaspor-Sipay Bodrum FK: 3-2
Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 3-1
Adana Demirspor-ikas Eyüpspor: 0-1
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 3-1
Göztepe-TÜMOSAN Konyaspor: 2-0
Galatasaray-Samsunspor: 3-2
RAMS Başakşehir-Beşiktaş: 0-0
Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0
Puan durumu
Ligde 12. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
TAKIMLAROGBMAYAVP
1.GALATASARAY11101032112131
2.FENERBAHÇE118212791826
3.SAMSUNSPOR1281324131125
4.İKAS EYÜPSPOR126421811722
5.BEŞİKTAŞ116321910921
6.GÖZTEPE115331913618
7.NET GLOBAL SİVASSPOR125251720-317
8.RAMS BAŞAKŞEHİR114431714316
9.KASIMPAŞA123541619-314
10.TÜMOSAN KONYASPOR124261420-614
11.ONVO ANTALYASPOR124261524-914
12.ÇAYKUR RİZESPOR114161019-913
13.TRABZONSPOR112631214-212
14.GAZİANTEP FK113351518-312
15.BELLONA KAYSERİSPOR112631116-512
16.SİPAY BODRUM FK123271016-611
17.CORENDON ALANYASPOR11245914-510
18.ATAKAŞ HATAYSPOR111371018-86
19.ADANA DEMİRSPOR11029925-162
13. hafta
23 Kasım Cumartesi:
13.00 ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Bellona Kayserispor-Fenerbahçe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Gaziantep FK-RAMS Başakşehir (Gaziantep Büyükşehir)
19.00 Sipay Bodrum FK-Galatasaray (Bodrum İlçe)
24 Kasım Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor-Kasımpaşa (BG Grup 4 Eylül)
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)
16.00 Samsunspor-Corendon Alanyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
19.00 Beşiktaş-Göztepe (Tüpraş)
25 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Adana Demirspor (Papara Park)11/11/2024 10:47