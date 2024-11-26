Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı.

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26/11/2024

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Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı

Süper Lig'de bugün tek karşılaşma yapıldı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve haftayı 34 puanla ilk sırada kapattı.

Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları 5 puan geriden takibini sürdürdü.

Sonuçlar

​​​​​​​ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2

Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0

Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1

Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0

TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1

Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1

Beşiktaş-Göztepe: 2-4

Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0

Puan durumu

Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

        O       G       B       M       A       Y       AV       P
1.GALATASARAY   12   11   1   0   33   11   22   34
2.FENERBAHÇE   12   9   2   1   33   11   22   29
3.REEDER SAMSUNSPOR   13   8   2   3   25   14   11   26
4.İKAS EYÜPSPOR   13   6   4   3   19   13   6   22
5.GÖZTEPE   12   6   3   3   23   15   8   21
6.BEŞİKTAŞ   12   6   3   3   21   14   7   21
7.NET GLOBAL SİVASSPOR   13   5   3   5   17   20   -3   18
8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ   12   4   4   4   17   17   0   16
9.ÇAYKUR RİZESPOR   12   5   1   6   12   20   -8   16
10.TRABZONSPOR   12   3   6   3   17   14   3   15
11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ   12   4   3   5   18   18   0   15
12.KASIMPAŞA   13   3   6   4   16   19   -3   15
13.TÜMOSAN KONYASPOR   13   4   3   6   15   21   -6   15
14.ONVO ANTALYASPOR   12   4   2   6   15   24   -9   14
15.BELLONA KAYSERİSPOR   12   2   6   4   13   22   -9   12
16.CORENDON ALANYASPOR   12   2   5   5   10   15   -5   11
17.SİPAY BODRUM FK   13   3   2   8   10   17   -7   11
18.ATAKAŞ HATAYSPOR   12   1   4   7   11   19   -8   7
19.ADANA DEMİRSPOR   12   0   2   10   9   30   -21   2

 

14. hafta

29 Kasım Cuma:

20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)

30 Kasım Cumartesi:

13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)

19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)

1 Aralık Pazar:

16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)

19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)

2 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçecek

26/11/2024 10:08
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TAGS: Galatasaray, spor, haber
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