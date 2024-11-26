Galatasaray, 13. haftayı 34 puanla ilk sırada tamamladı
Trendyol Süper Lig'de 13. hafta maçları tamamlandı.
26/11/2024
Süper Lig'de bugün tek karşılaşma yapıldı. Haftanın kapanış maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.
Lider Galatasaray, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti ve haftayı 34 puanla ilk sırada kapattı.
Fenerbahçe, deplasmanda Bellona Kayserispor'u 6-2 mağlup ederek, sarı-kırmızılıları 5 puan geriden takibini sürdürdü.
Sonuçlar
ikas Eyüpspor-Çaykur Rizespor: 1-2
Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 3-0
Sipay Bodrum FK-Galatasaray: 0-1
Net Global Sivasspor-Kasımpaşa: 0-0
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 1-1
Reeder Samsunspor-Corendon Alanyaspor: 1-1
Beşiktaş-Göztepe: 2-4
Trabzonspor-Adana Demirspor: 5-0
Puan durumu
Ligde 13. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|12
|11
|1
|0
|33
|11
|22
|34
|2.FENERBAHÇE
|12
|9
|2
|1
|33
|11
|22
|29
|3.REEDER SAMSUNSPOR
|13
|8
|2
|3
|25
|14
|11
|26
|4.İKAS EYÜPSPOR
|13
|6
|4
|3
|19
|13
|6
|22
|5.GÖZTEPE
|12
|6
|3
|3
|23
|15
|8
|21
|6.BEŞİKTAŞ
|12
|6
|3
|3
|21
|14
|7
|21
|7.NET GLOBAL SİVASSPOR
|13
|5
|3
|5
|17
|20
|-3
|18
|8.RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ
|12
|4
|4
|4
|17
|17
|0
|16
|9.ÇAYKUR RİZESPOR
|12
|5
|1
|6
|12
|20
|-8
|16
|10.TRABZONSPOR
|12
|3
|6
|3
|17
|14
|3
|15
|11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|12
|4
|3
|5
|18
|18
|0
|15
|12.KASIMPAŞA
|13
|3
|6
|4
|16
|19
|-3
|15
|13.TÜMOSAN KONYASPOR
|13
|4
|3
|6
|15
|21
|-6
|15
|14.ONVO ANTALYASPOR
|12
|4
|2
|6
|15
|24
|-9
|14
|15.BELLONA KAYSERİSPOR
|12
|2
|6
|4
|13
|22
|-9
|12
|16.CORENDON ALANYASPOR
|12
|2
|5
|5
|10
|15
|-5
|11
|17.SİPAY BODRUM FK
|13
|3
|2
|8
|10
|17
|-7
|11
|18.ATAKAŞ HATAYSPOR
|12
|1
|4
|7
|11
|19
|-8
|7
|19.ADANA DEMİRSPOR
|12
|0
|2
|10
|9
|30
|-21
|2
14. hafta
29 Kasım Cuma:
20.00 Onvo Antalyaspor-Net Global Sivasspor (Corendon Airlines Park Antalya)
30 Kasım Cumartesi:
13.30 Reeder Samsunspor-Sipay Bodrum FK (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 Adana Demirspor-TÜMOSAN Konyaspor (Yeni Adana)
19.00 RAMS Başakşehir-Göztepe (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Gain Park)
1 Aralık Pazar:
16.00 Çaykur Rizespor-Bellona Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Galatasaray-ikas Eyüpspor (RAMS Park)
2 Aralık Pazartesi:
20.00 Atakaş Hatayspor-Beşiktaş (Mersin)
20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)
NOT: Kasımpaşa haftayı BAY geçecek26/11/2024 10:08