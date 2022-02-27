Galatasaray 4 golle kazandı

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti. Sarı kırmızılılara hayat veren isim 2 gole imza atan Patrick van Aanholt oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Sarı kırmızılılar, karşılaşmayı 4-2 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 87. dakikalarda Patrick van Aanholt, 70. dakikada Babel (Penaltı) ve 90+8'de Gomis kaydetti. Çaykur Rizespor'un golleri ise 8. dakikada Gedson Fernandes ve 49. dakikada Tyler Boyd'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 35'e çıkardı. Çaykur Rizespor ise 23 puana kaldı.

Çaykur Rizespor'da maçın uzatma bölümünde Fabricio Baiano kırmızı kart gördü. Galatasaray'da Gomis 64. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray, 3-2 kazanmıştı.

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27/02/2022 20:07