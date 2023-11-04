Galatasaray 45 yıl sonra ilki başardı

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve maç fazlasıyla liderliğe oturdu.



Öte yandan Galatasaray ligin 11 haftasında dikkat çeken bir istatistiğe imza attı. Sarı-Kırmızılılar söz konusu 11 maçın da ilk yarılarında Gol yemedi.

Galatasaray 45 yıl sonra bunu başaran ilk takım olarak kayıtlara geçti. Son olarak Trabzonspor 1978-79 sezonunun ilk 16 maçının ilk yarılarında kalesini gole kapatmıştı.



İÇ SAHADA YENİLGİYİ UNUTTU



Bu arada Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 22 maçta mağlup olmadı.



Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 22 maçı kaybetmedi.

Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 20 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



GALİBİYET SERİSİ 10'A ÇIKTI



Galatasaray, Süper Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.



Sarı-kırmızılı takım, ligin ilk haftasında Mondihome Kayserispor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, RAMS Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Bitexen Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etti.