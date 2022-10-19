Galatasaray 7 golle tur atladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Galatasaray, sahasında TFF 2. Lig ekiplerinden Kastamonuspor'u 7-0 yenerek tur atladı. Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde çıktığı 274. resmi maçta ilk kez 7 gol birden attı.

80. dakikada 18 yaşındaki Hamza Akman, Galatasaray formasıyla ilk golüne imza attı. Karşılaşma 7-0 sona erdi.

Gomis'in pasında Kerem Aktürkoğlu, topu ağlara gönderdi ve skor 6-0 oldu.

Galatasaray formasıyla ilk resmi maçına çıkan Danimarkalı stoper Mathias Ross, 65. dakikada takımının beşinci golünü attı.

Oliveira'nın pasında Bafetimbi Gomis, 53. dakikada skoru 3-0'a getirdi. 56'da bir kez daha sahneye çıkan Rashica farkı 4'e çıkardı.

39. dakikada Seferovic attı Galatasaray farkı ikiye çıkardı. Rashica gibi Seferovic de sarı kırmızılı formayla ilk golüne imza attı.

Rashica'nın şutunda savunmaya da çarparak ağlarla buluştu. Galatasaray 27. dakikada öne geçti.

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19/10/2022 23:02