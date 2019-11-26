Galatasaray 90'da yıkıldı! 1-1

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. hafta maçında Belçika'nın Club Brugge takımı ile 1-1 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, Belçika temsilcisi Club Brugge’ü konuk etti. Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 11. dakikasında Adem Büyük Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Bu gol sarı kırmızılıların bu sezon Devler Ligi'nde attığı ilk gol oldu.

90+2. dakikada konuk ekip Diatta'nın golüyle beraberliği sağladı. 1-1

Diatta ve Mata ikinci sarı karttan kırmız kart gördü. Club Burgge mücadeleyi 9 kişi tamamladı.

Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray bu sonuçla grupta 2 puanla son sırada yer aldı.

Sarı kırmızılılar Avrupa Ligi umudunu son haftaya taşıdı.

Club Brugge ise 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 3 puanla grupta üçüncü sırada yer aldı.

Grubun diğer maçında Real Madrid, gruptan çıkmayı garantileyen PSG'yi ağırlayacak.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

2. dakikada Ömer Bayram, kaleye yaklaşık 30 metrelik mesafeden kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ama yerden köşeye giden topu son anda Mignolet çeldi.

GOL: 11. dakikada Galatasaray, müsabakada öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Ömer Bayram, pasını sol kanattaki Nagatomo'ya aktardıktan sonra koşusuna devam etti. Japon futbolcunun yeniden oynadığı Ömer, bekletmeden soldan ortasını yaptı. Ön direkte sırtı kaleye dönük durumda topu kontrol eden Adem Büyük, dengesini kaybetmesine rağmen çabuk toparlanıp dönerek vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı kaleci Mignolet'in solundan ağlara gönderdi: 1-0

17. dakikada Muslera’nın uzaklaştırdığı topu Vanaken, Bonaventure’e indirdi. Bu futbolcunun sağ çaprazdan yaptığı vuruş, Muslera’da kaldı.

27. dakikada ani gelişen Galatasaray atağında Ömer'in pasında topla buluşan Seri, soldan hareketlenen Adem'i düşündü ama Club Brugge savunması hata yapmadı.

29. dakikada sol kanatta topla buluşan Diatta, Mariano'dan sıyrılıp ceza sahasına sokuldu ama Feghouli son anda araya girdi ve rakibine geçit vermedi.

36. dakikada Club Brugge'da Diatta'nın sağ kanattan içeri gönderdiği topu önünde bulan Openda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta Muslera soluna gelen topa iyi uzanarak gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

47. dakikada sağdan ceza sahasına sokulan Dennis, rakiplerinden sıyrılarak çaprazdan sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama açıyı iyi kapatan Muslera gole izin vermedi.

58. dakikada tehlikeli noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Vanaken'in vuruşunda Muslera üzerine gelen topu kontrol etti.

70. dakikada ani gelişen atakta sol kanattan topu taşıyan Ömer'in arka direğe doğru yaptığı ortada Adem son anda bir hamle yaparak vuruşunu yaptı ama yerden seken top üstten dışarı gitti.

75. dakikada Club Brugge savunmasında yapılan pas hatasında araya giren Feghouli, sağdan ortaya doğru kat ederek ceza sahası yayı üzerinden sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama kaleci Mignolet üzerine gelen topu kontrol etti.

80. dakikada Vanaken'in ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Okereke'nin uzak köşeye doğru yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

84.dakikada ani gelişen Club Brugge atağında Diatta'nın ara pasında ceza sahasına sokulan Okereke, sağ çaprazda açısı daralınca topu geri çevirdi ama De Ketelaere'den önce araya giren Nagatomo tehlikeyi önledi.

GOL: 90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Diatta, sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı. 1-1

Karşılaşmada başka gol olmayınca mücadele 1-1 sonuçlandı.

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Ivan Kruzliak, Tomas Somolani, Branislav Hancko (Slovakya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri (Dk. 90+4 Erencan Yardımcı), Lemina, Feghouli, Ömer Bayram (Dk. 80 Selçuk İnan), Belhanda (Dk. 87 Emre Mor), Adem Büyük.

Club Brugge: Mignolet, Ricca, Deli, Mechele, Mata, Balanta, Vanaken, Rits (Dk. 46 Charles De Ketelaere), Dennis (Dk. 58 Siebe Schrijvers), Diatta, Openda (Dk. 77 David Okereke).

Gol: Dk. 11 Adem Büyük (Galatasaray), 90+2 Diatta (Club Brugge)

Sarı kartlar: Dk. 14 Mario Lemina, Dk. 33 Mariano, Dk. 85 Yuto Nagatomo, Dk. 90 Emre Mor, Dk. 90+1 Muslera (Galatasaray), Dk. 28 Federico Ricca, Dk. 31 Clinton Mata, Dk. 66 Diatta (Club Brugge)

Kırmızı kartlar: Dk. 90+3 Diatta Dk. 90+3 Mata (Club Brugge)

Kaynak: TRT SPOR, AA

26/11/2019 23:00