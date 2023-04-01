Galatasaray Adana Demirspor'u 2-0 yendi

Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor'u 2-0 yendi. Sarı kırmızılıların ilk golünü atan Fredrik Midtsjö, 2 yıl 3 ay sonra gol attı.

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray ve Adana Demirspor, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi 11'ini tercih etti.

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ise Ertaç Özbir, Svensson, Morel, Semih Güler, Rodrigues, Stambouli, Badou Ndiaye, Akintola, Onyekuru, Emre Akbaba, Cherif Ndiaye 11'ini sahaya sürdü.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz geçse de tansiyon yüksekti. 44. dakikada Emre Akbaba'nın önce Sergio Oliveira arından Mertens'e yaptığı hareketlerin ardından oyuncular arasında gerginlik yaşandı. Hakem Ali Şansalan, Akbaba'ya sarı kart gösterdi.

Maçın ikinci yarısında Mertens, 65'te yerini Zaniolo'ya bırakırken; 74'te Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveria yerlerini Yunus Akgün ve Fredrik Midtsjö'ye bıraktı. 84'te Sam Adekugbe'in yerine ise Kazımcan Karataş oyuna girdi.

87. dakikada Fredrik Midtsjö, ceza sahası dışından yerden çektiği sert şutla takımını 1-0 öne geçirdi.

90+6'da Adana Demirspor ceza sahasında Yunus Akgün yere düşürüldü ve sarı kırmızılılar penaltı kazandı. Nicolo Zaniolo 90+7'de penaltı atışını gole çevirdi.

Mücadele ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray puanını 63 yaptı ve maç fazlasıyla en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 9'a çıkardı. Adana Demirspor ise 45 puanda kaldı.

Ligin 28. haftasını bay geçecek Galatasaray sonraki hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise gelecek hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

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01/04/2023 22:59