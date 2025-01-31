Galatasaray, Ajax'a kaybetti: Play-off turundan devam edecek
YAYIN TARİHİ:
31/01/2025
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Ajax'a 2-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar, ilk 8 şansını kaybetti ve play-off turundan devam edecek. Ajax, Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.
UEFA Avrupa Ligi son grup maçında Galatasaray, Ajax'a konuk oldu.
Hollanda temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Ajax'ın gollerini Traore ve Fitz-Jim attı. Galatasaray'da Osimhen ağları havalandıran isim oldu.
Ajax puanını 13 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri; Midtjylland ve AZ Alkmaar. Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri; Manchester United ve Tottenham Hotspur.
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