Galatasaray, Ajax'a kaybetti: Play-off turundan devam edecek

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31/01/2025

Galatasaray, Ajax'a kaybetti: Play-off turundan devam edecek

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Ajax'a 2-1 kaybetti. Sarı kırmızılılar, ilk 8 şansını kaybetti ve play-off turundan devam edecek. Ajax, Galatasaray'ın yenilmezlik serisini sonlandırdı.

UEFA Avrupa Ligi son grup maçında Galatasaray, Ajax'a konuk oldu.

Hollanda temsilcisi mücadeleyi 2-1 kazandı. Ajax'ın gollerini Traore ve Fitz-Jim attı. Galatasaray'da Osimhen ağları havalandıran isim oldu.

Ajax puanını 13 yaptı. Galatasaray ise 13 puanda kaldı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri; Midtjylland ve AZ Alkmaar. Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri; Manchester United ve Tottenham Hotspur.

 

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TAGS: Galatasaray, Ajax’a kaybetti: Play-off turundan devam edecek
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