Galatasaray, Ankara'da hata yapmadı
18/02/2024
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek yeniden liderliğe yükseldi. Sarı kırmızılılar üst üste 7. galibiyetini alırken, Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
Sarı kırmızılılar ilk yarıda bulduğu gollerle Başkent ekibini 3-0 mağlup etti.
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi'den (Penaltı) geldi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 69'a çıkarıp yeniden liderliğe yükseldi. Galibiyet hasreti 4 maça çıkan MKE Ankaragücü ise 29 puanda kaldı.
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 2-1 kazanmıştı.