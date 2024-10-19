Galatasaray Antalya'dan rekorla döndü

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaştı. Rakibini 3-0 yenen ve Beşiktaş derbisi öncesi moral depolayan sarı-kırmızlı ekip, Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekoru kırdı.

Icardi'den klasikleşen gol sevinci...

Victor Osimhen, 80. dakikada filelere gönderdiği top, ofsayt olduğu gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Galatasaray'ın yıldızı Osimhen, 90+2'de attığı müthiş röveşata golüyle skoru ilan etti: 0-3

Bu sezonki 8. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 25'e çıkararak gelecek hafta oynayacağı Beşiktaş derbisine lider çıkacak.

Antalyaspor ise 8 puanda kaldı.

Galatasaray'dan deplasman rekoru

Sarı-kırmızılı ekip, bu galibiyetle Süper Lig tarihindeki en uzun deplasman serisi rekorunun yeni sahibi oldu.

Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Fenerbahçe ile paylaştığı rekorun tek başına sahibi oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL: Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.

GOL: 52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.

90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.

GOL: 90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Stat: Corendon Airlines Park Antalya

Hakemler: Ali Şansalan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

Onvo Antalyaspor: Piric, Mert Yılmaz (Dk. 30 Erdoğal Yeşilyurt), Veysel Sarı (Dk. 87 Emre Uzun), Kelven, Güray Vural, Petrusenko, Erdal Rakip (Dk. 64 Kaluzinski), Townsend (Dk. 46 Djenepo), Larsson, Van de Streek (Dk. 46 Gaich), Samudio

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan (Dk. 71 Barış Alper Yılmaz), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 23 Berkan Kutlu), Torreira, Sara, Sallai, Mertens (Dk. 71 Ziyech), Yunus Akgün (Dk. 78 Osimhen), Icardi (Dk. 78 Batshuayi)

Goller: Dk. 10 ve 52 Icardi, Dk. 90+2. Osimhen (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 20 Torreira, Dk. 39 Berkan Kutlu, Dk. 83 Sanchez, Dk. 90+2 Ziyech (Galatasaray), Dk. 41 Güray Vural, Dk. 74 Djenepo (Onvo Antalyaspor)