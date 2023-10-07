Galatasaray, Antalya'yı ikinci yarıda yıktı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Bitexen Antalyaspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarı-kırmızlı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Galatasaray, 58. dakikada savunma oyuncusu Davinson Sanchez ile 1-0 öne geçti.

87. dakikada Mauro Icardi topu ağlara gönderdi. Hakem Zorbay Küçük, VAR incelemesi sonrası orta noktayı gösterdi ve Galatasaray, zorlu Antalya deplasmanında 2-0 öne geçti.

Kalan sürede başka gol olmadı ve sarı-kırmızlı ekip, Antalya'dan 3 puanla döndü.

Süper Lig'deki galibiyet serisini 7 maça çıkaran sarı-kırmızlı ekip, puanını 22'ye çıkararak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Ev sahibi Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Aslan'ın müthiş serisi sürüyor

Galatasaray, son 22 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

Son yenilgisini geçen sezonun 32. haftasındaki derbide Beşiktaş karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 lig mücadelesini (Biri Hatayspor'a karşı 3-0 hükmen) kazandı.

"Cimbom" bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 2 olmak üzere çıktığı 16 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.