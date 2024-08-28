Galatasaray Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray ile İsviçre ekibi Young Boys karşılaştı. Maçı 1-0 kazanan Young Boys, Şampyionlar Ligi'ne katılım hakkı kazandı. Galatasaray ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Rams Park’ta Young Boys’u ağırladı.

Mücadele 1-0 Young Boys üstünlüğüyle sona erdi. Maçın tek golü 87. dakikada Virginius'tan geldi.

Fernando Muslera golün ardından rakibine yaptığı hareket nedeniyle direkt kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Ugrinic'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera, iki hamlede topu kontrol etti.

11. dakikada Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Camara, altıpas çizgisi önünde topa kafayla vurdu. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kurtardı.

18. dakikada Lauper'in uzun pası sonrası sol kanatta topla buluşan Colley, ceza yayına kadar geldikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı çeldi.

31. dakikada Young Boys'un golü ofsayt sebebiyle sayılmadı. Blum'un sağ taraftan kullandığı kornerde Ganvoula penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu ve meşin yuvarlak direkten döndü. Dönen topu tamamlayan Colley, ofsaytta olduğu için gol geçerli sayılmadı.

35. dakikada Icardi'nin sağ kanattan açtığı ortada Kerem Aktürkoğlu, arka direkte vole vurdu. Kaleci Keller, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

46. dakikada Derrick Köhn ve Hakim Ziyech yerine Berkan Kutlu ve Elias Jelert oyuna dahil oldu.

56. dakikada Kaan Ayhan topu ağlara gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli olmadı.

61. dakikada Ganvoula'nın kafa vuruşu direkten döndü.

71. dakikada Icardi'nin tek pasında Kerem Aktürkoğlu'nun şutunu Keller kornere çeldi.

81. dakikada oyundan alınan iki Young Boys oyuncusu saha içinden oyun alanını terketmeye çalışınca gerginlik çıktı. Fernando Muslera, rakiplerine tepki gösterdi.

84. dakikada Kaan Ayhan ve Males sasrı kart gördü.

87. dakikada hızlı hücumda Muslera'yla karşı karşıya kalan Virginius takımını öne geçirdi.

87. dakikada golün ardından Muslera kırmızı kart gördü.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Barış, Nelsson, Kaan, Köhn, Torreira, Sara, Kerem, Ziyech, Batshuayi, Icardi.

Young Boys: Keller, Hadjam, Zoukrou, Ugrinic, Colley, Camara, Niasse, Blum, Lauper, Ganvoula, Monteiro.

Bakan Bak maçı izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, mücadeleyi tribünden takip etti.

Karşılaşma öncesinde RAMS Park'a gelen Bakan Bak, karşılaşmayı protokol tribününden seyretti. Osman Aşkın Bak'ın yanında İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu da yer aldı.

Okan Buruk yine tribünde

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle takımını saha kenarından yönetemedi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sparta Prag ile yapılan mücadelenin ardından 2 maç ceza alan Buruk, ilk Young Boys müsabakasında da saha kenarında yer alamadı. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu karşılaşmayla cezasını tamamlayacak.

Okan Buruk'un yerine saha kenarında yardımcısı İrfan Saraloğlu oyunculara direktifleri iletti.

Barış Alper sağ bek başladı

Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz, mücadeleye sağ bek pozisyonunda başladı.

Teknik direktör Okan Buruk'un geçen sezon beklerde görev verdiği ve iyi performans sergileyen hücum oyuncusu Barış Alper, Young Boys maçının ilk 11'inde sağ bek olarak yer aldı.

Icardi-Batshuayi çift santrfor

Sarı-kırmızılı ekip, Young Boys mücadelesine çift santrforla çıktı.

Galatasaray'ın üst üste iki şampiyonluğunda başrolü oynayan futbolculardan olan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ile oyuna girdikten sonra attığı 2 golle ilk Young Boys maçının seyrini değiştiren yeni transfer Michy Batshuayi, müsabakaya ilk 11 başladı.

Taraftarlardan Filistin mesajı

Galatasaray taraftarı, İsrail saldırısı altındaki Filistin'e destek verdi.

RAMS Park'ı çok büyük oranda dolduran sarı-kırmızılı taraftarlar, maç öncesi seremonide tribünlere İngilizce "Özgür Filistin" ve "İnsanlık Gazze'de vicdanını kaybetti" yazılı pankartlar açtı.

Young Boys'ta Keller ilk maçtaki iyi performansının ödülünü aldı

İsviçre temsilcisi Young Boys'ta teknik direktör Patrick Rahmen, ilk maçın 11'inde tek değişikliğe gitti.

Young Boys, 3-2'lik galibiyetin avantajıyla geldiği İstanbul'da sahaya Keller, Blum, Camara, Zoukrou, Hadjam, Niasse, Lauper, Monteiro, Ugrinic, Colley, Ganvoula 11'i ile çıktı.

Rahmen, Bern'deki ilk müsabakaya 11 başlayan ancak sakatlandığı için çıkmak zorunda kalan kaleci Von Ballmoos'u yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncunun yerine kaleyi ilk maçta oyuna girdikten sonra kritik kurtarışlar yapan Keller'e teslim etti.

Eriksson için saygı duruşu

Müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden dünyaca ünlü eski teknik direktör Sven-Goran Eriksson için saygı duruşunda bulunuldu.

Karşılaşma öncesi yapılan seremoninin ardından hakemler ve takımlar orta saha çemberinde yan yana durarak İsveçli teknik adam için saygı duruşu gerçekleştirdi.