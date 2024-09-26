Galatasaray Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ilk maçında PAOK'u konuk etti. Sarı kırmızılılar maçı 3-1 kazandı.

UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray ilk maçında Yunan ekibi PAOK’u konuk etti.

RAMS Park'ta oynanan maçı sarı kırmızılılar, Baba Rahman (kendi kalesine), Yunus Akgün ve Mauro Icardi'nin golleriyle kazandı.

Galatasaray ilk maçında 3 puanı hanesine yazdırdı. PAOK ise puanla tanışamadı.

Sarı kırmızılılar ikinci grup maçında 3 Ekim'de RFS ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN NOTLAR

Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.

Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.

Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardacı, Jakobs, Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus Akgün, Osimhen

Galatasaray'ın yedekleri: Batuhan, Atakan, Kerem, Icardi, Berkan, Jelert, Nelsson, Yusuf, Batshuayi, Berat, Efe, Metehan

PAOK: Kotarski, Jonny, Kadziora, Colley, Baba, Camara, Ozdoev, Zivkovic, Konstantelias, Taison, Chalov

GALATASARAY 3-1 PAOK

1' Galatasaray, Osimhen ve Torreira'nın başlama vuruşuyla maça başladı.

1' Galatasaray, Kaan Ayhan'ın ortasında kafa vuruşu yapan Victor Osimhen ile 20. saniyede gole yaklaştı.

6' PAOK'ta Konstantelias'ın ceza sahası çizgisinden çektiği şut auta çıktı.

9' Dries Mertens'in kullandığı kornerde kaptan Kaan Ayhan dar açıdan kaleyi yokladı. Kaleci Kotarski, Kaan'ın vuruşunu kurtardı.

14' Galatasaray, Osimhen ile gole yaklaştı.

27' Gabriel Sara'nın ceza sahası çaprazından çektiği şutu kaleci kornere çeldi.

29' PAOK Teknik Direktörü Razvan Lucescu ve Ozdoev itirazdan dolayı sarı kart gördü.

42' Yunus Akgün'ün şutu auta çıktı.

44' Abdülkerim'in ortasında Osimhen'in vuruşu dışarı çıktı.

45' Konstantelias'ın şutunu Günay Güvenç kurtardı.

İlk yarı 0-0 sona erdi.

Galatasaray 0-0 PAOK

* Topla oynama: %61 - %39

* Şut (İsabetli): 13/3 - 4/2

* RCS Topla Buluşma: 19 - 8

* (xG) Gol Beklentisi: 0.89 - 0.49

* Kaçan Net Pozisyon: 2 - 1

49' Galatasaray'da Mertens'in kullandığı kornerde Victor Osimhen'in vuruşu Baba Rahman'a çarpıp kaleye girdi. Gol PAOK'lu oyuncuya yazıldı.

56' Baba Rahman'a faul yapan Kaan Ayhan sarı kart gördü.

66' PAOK, Konstantelias ile eşitliği sağladı.

76' Kaan Ayhan ortaladı, Mertens kafayla Osimhen'e gönderdi. Nijeryalı golcü, Yunus Akgün'e pas attı. Yunus Akgün takımını öne geçirdi.

78' Osimhen ve Mertens'in yerine Icardi ve Kerem Demirbay oyuna girdi.

84' Kaan Ayhan'ın yerine Elias Jelert oyuna girdi.

87' Berkan Kutlu ve Michy Batshuayi, Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz'ın yerine oyuna girdi.

90+6' Kerem Demirbay yerden ceza sahasına çevirdi. Mauro Icardi tek vuruşta topu 90'a astı.