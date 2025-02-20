Galatasaray, Avrupa Ligi'ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Galatasaray, AZ Alkmaar'la 2-2 berabere kaldı. Toplam skorda 6-3 geri düşen Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını ağırladı.

Mücadele 2-2 bitti ancak AZ Alkmaar ilk maçı 4-1 kazandı ve toplam skorda 6-3 üstünlük kurarak tur atlayan taraf oldu.

Galatasaray'ın gollerini Osimhen ve Sallai atarken, AZ Alkmaar'da Maikuma ve Kasius ağları havalandırdı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Cuesta, Davinson, Abdülkerim, Sara, Torreira, Jelert, Sallai, Mertens, Barış Alper, Osimhen

AZ Alkmaar: Owusu-Oduro, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Belic, Mijnans, Koopmeiners, Poku, Parrott, Lahdo

1' Galatasaraylı futbolcuların vuruşuyla maç başladı.

5' AZ Alkmaar gole yaklaştı. Yakın mesafeden Mijnans'ın vuruşunu Günay kornere çeldi.

12' AZ Alkmaar'da sakatlık yaşayan Mijnans'ın yerine Buurmeester oyuna girdi.

13' Galatasaray ceza sahasında yaşanan karambolde savunma topu uzaklaştırdı.

16' Galatasaray, Sallai ile gole yaklaştı. Macar futbolcunun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Owusu-Oduro kornere çeldi.

20' Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Osimhen'in kafa vuruşu kalecide kaldı.

23' Poku ceza sahası içindeki Parrott'a bıraktı. İrlandalı oyuncunun vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

40' Cuesta'nın rakip ceza sahasının çaprazından şutu az farkla auta çıktı.

43' Az Alkmaar, Maikuma ile öne geçti.

İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

İlk yarı sona erdi.

Galatasaray'da ikinci yarının başında Dries Mertens'in yerine Kerem Demirbay, Davinson Sanchez'in yerine Metehan Baltacı oyuna girdi.

55' AZ Alkmaar'da Kasius, ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

56' Lucas Torreira'nın savunma arasında attığı topu Osimhen tek vuruşla ağlara gönderdi.

61' Torreira'nın yerine Berkan Kutlu oyuna girdi.

65' Jelert sarı kart gördü.

70' Barış Alper Yılmaz ceza sahası içinde içeri çevirdi. Sallai tek vuruşla skoru eşitledi.

73' Galatasaray'da Gabriel Sara'nın yerine Yusuf Demir oyunda.

80' Osimhen'im yerine Berat Luş oyuna girdi.

Maçın sonuna 2 dakika ilave edildi.