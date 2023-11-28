Galatasaray, Avrupa'da 313. randevuda

RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.45'te başlayacak. Müsabakada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Sanchez'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Raul Cabanero ile Inigo Prieto üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra olacak.

Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.

Türkiye'nin uluslararası arenadaki en başarılı futbol takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında yaptığı 312 maçın 22'sinde İngiliz takımlarıyla karşılaştı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan Galatasaray, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal ve Liverpool ile eşleşti.

"Cimbom" söz konusu maçlarda 4 galibiyet, 8 beraberlik alırken, 10 yenilgi gördü. Galatasaray, attığı 22 gole karşılık kalesindeki 41 gole engel olamadı.

Galatasaray, Avrupa'yı garantileyebilir

Sarı-kırmızılı ekip, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa'da yoluna devam etmeyi garantileyecek.

Galatasaray, taraftarı önünde Manchhester United'ı mağlup etmesi halinde puanını 7'ye çıkaracak ve son hafta öncesinde rakibiyle 4 puan fark yakalayacak. "Cimbom" son hafta sonuçlarına göre en kötü ihtimalde UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

Davinson Sanchez sakat

Galatasaray'da savunmanın önemli oyuncularından Davinson Sanchez, yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yapılan Corendon Alanyaspor müsabakasında sakatlanan ve sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edilen Kolombiyalı stoper, takımdaki yerini alamayacak.

Manchester United'da kritik eksikler

"Kırmızılar", İstanbul'da 7 oyuncusundan yararlanamayacak.

İngiliz temsilcisinde, kart cezalısı Marcus Rashford'un yanı sıra sakatlıkları bulunan Mason Mount, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia, Jonny Evans, Christian Eriksen ve Casemiro da Galatasaray'a karşı mücadele edemeyecek.

Sakatlığı bulunan Rasmus Hojlund'un ise oynayabilecek duruma geldiği bildirildi.

Galatasaray'da gol ayakları Icardi ve Zaha

Sarı-kırmızılı takımda skoru değiştirmeye en yakın oyuncular Mauro Icardi ile Wilfried Zaha olacak.

2023 takvim yılında 35 kez fileleri havalandırarak takımının başarılarında başrolü oynayan Icardi, RAMS Park'ta da takımının en önemli gol ayağı olacak. İngiltere'deki ilk maçta da fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, bu sezon Süper Lig'de 13, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 5 gol kaydetti.

Galatasaray'ın son 3 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandıran Zaha ise resmi müsabakalarda toplam 6 gole ulaştı. İngiltere'de uzun süre forma giyen Zaha, Manchester United'a rakip olduğu son beş resmi maçta 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Fildişi Sahilli yıldız, Old Trafford Stadı'nda yapılan ilk maçta da gol sevinci yaşayarak takımının galibiyetine katkı verdi.

Manchester United'ı zorlu atmosfer bekliyor

Galatarasay-Manchester United müsabakasını 50 binin üzerinde taraftarın izleyeceği bildirildi.

Bu sezon iç saha maçlarında 40 bin seyircinin altına düşmeyen sarı-kırmızılıların, kritik Manchester United müsabakasında da en önemli kozlarından biri taraftarı olacak.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 312 müsabakanın 112'sinden galibiyetle ayrıldı. 117 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 83 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 420 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 462 gole engel olamadı.

Son 22 Avrupa maçında 3 kez kaybetti

Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 22 müsabakada sadece 3 kez yenildi.

2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde Hollanda temsilcisi PSV'ye sahasında 2-1 kaybeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında 12'si UEFA Avrupa Ligi, 6'sı UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi, 4'ü de "Devler Ligi" grup karşılaşması olmak üzere toplam 22 maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Son yıllardaki Şampiyonlar Ligi karnesi

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nde bundan önce mücadele ettiği son 4 gruptan çıkma başarısı gösteremedi.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 30 mücadelede 3 galibiyet alabilen Galatasaray, 8 beraberlik ve 19 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda toplam 120 karşılaşmaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, bunlardan 29'unu kazanırken, 30 beraberlik ve 61 yenilgi gördü.

Galatasaray, Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ise 35 mücadelede 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 yenilgi aldı.

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 120 29 30 61 119 206 UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 32 22 7 3 73 34 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 92 36 31 25 142 113 UEFA Süper Kupa 1 1 - - 2 1 Toplam 312 112 83 117 420 462

İç saha performansı

Galatasaray, İngiliz takımlarını 10 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılılar, çoğunluğu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere yapılan maçlarda üçer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Dört müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Rakip fileleri 10 kez sarsan Galatasaray, kalesinde ise 16 gol gördü.

En fazla Manchester United'la rakip oldu

Galatasaray, İngiliz takımları arasında en fazla maçı, yarın karşılaşacağı Manchester United ile yaptı.

İki takım arasında tamamı Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 7 mücadelede takımlar ikişer kez kazandı. Üç müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray, İngiliz rakiplerinden Liverpool ve Chelsea ile dörder, Arsenal ile 3, West Bromwich Albion ve Leeds United ile ikişer kez karşılaştı.

Manchester United ile tarihi maç

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonunda yaptığı maç, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen "Kırmızı Şeytanlar" karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

UEFA Kupası'nı Arsenal'in elinden kaptı

"Cimbom", Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birini İngiliz takımı Arsenal karşısında yaşadı.

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde İngiliz temsilcisi Leeds United'ı eleyen sarı-kırmızılı ekip, finalde yine aynı ülkeden Arsenal'ın rakibi oldu.

Galatasaray ile Arsenal arasında 17 Mayıs 2000'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Parken Stadı'nda yapılan final maçının normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona erdi.

Penaltılarda rakibine 4-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, Türkiye'ye futboldaki ilk Avrupa kupasını getirme başarısını yakaladı.

Türk takımlarına karşı Manchester United

"Kırmızılar Şeytanlar", UEFA organizasyonlarında Türk takımlarıyla 19 kez karşılaştı.

Manchester United, tarihinde Galatasaray'ın yanı sıra, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe ve Başakşehir ile eşleşti. İngiliz temsilcisi, Türk takımlarıyla yaptığı 19 maçta 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Türk takımlarına 30 gol atan Manchester United, kalesinde 20 gol gördü.

Galatasaray'ın İngiliz takımlarına karşı performansı

Sarı-kırmızılı takımın UEFA organizasyonlarında İngiliz temsilcileriyle yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

Tarih Organizasyon Maç Skor 13 Eylül 1978 UEFA Kupası Galatasaray-West Bromwich Albion 1-3 27 Eylül 1978 UEFA Kupası West Bromwich Albion-Galatasaray 3-1 20 Ekim 1993 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 3-3 3 Kasım 1993 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 28 Eylül 1994 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 0-0 7 Aralık 1994 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 4-0 28 Eylül 1999 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 1-0 20 Ekim 1999 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 0-5 6 Nisan 2000 UEFA Kupası Galatasaray-Leeds United 2-0 20 Nisan 2000 UEFA Kupası Leeds United-Galatasaray 2-2 17 Mayıs 2000 UEFA Kupası (Final) Galatasaray-Arsenal 0-0 20 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 0-0 26 Şubat 2002 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 1-1 27 Eylül 2006 Şampiyonlar Ligi Liverpool-Galatasaray 3-2 5 Aralık 2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool 3-2 19 Eylül 2012 Şampiyonlar Ligi Manchester United-Galatasaray 1-0 20 Kasım 2012 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Manchester United 1-0 26 Şubat 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Chelsea 1-1 18 Mart 2014 Şampiyonlar Ligi Chelsea-Galatasaray 2-0 1 Ekim 2014 Şampiyonlar Ligi Arsenal-Galatasaray 4-1 9 Aralık 2014 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Arsenal 1-4 3 Ekim 2023 Şampiyonlar Ligi Manchester United 2-3