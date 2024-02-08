Galatasaray ayrılığı açıkladı: Süper Lig ekibine kiralandı

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın sezon sonuna kadar Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'ne kiralandığını açıkladı

Galatasaray, Kazımcan Karataş'ın kiralanması için Ankaragücü'yle anlaşmaya vardı.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamada 21 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar başkent ekibinde forma giyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Kazımcan Karataş'ın 2023-2024 sezonu için geçici transferi konusunda MKE Ankaragücü Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

KAZIMCAN KARATAŞ'IN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Galatasaray formasıyla Kazımcan Karataş bu sezon Süper Lig'de 8 maçta süre aldı.

21 yaşındaki futbolcu Türkiye Kupası, Şampiyonlar Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde ise toplam 4 maçta forma giydi.