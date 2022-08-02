Galatasaray ayrılığı duyurdu
SON DAKİKA HABERİ: Galatasaray, Aytaç Kara'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve oyuncunun alacaklarından feragat ettiğini duyurdu.
02/08/2022
NTV spor
Galatasaray'da futbolcu Aytaç Kara'nın sözleşmesi karşılıklı feshedildi.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği belirtilerek, "Yapılan anlaşma gereği futbolcu mevcut alacaklarından feragat etmiştir." denildi.
Aytaç Kara, geride kalan 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olmuş ve 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.