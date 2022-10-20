Galatasaray, Barcelona'nın yıldızını kapıyor

Süper Lig'de Adana Demirspor ve Kayserispor maçlarında aldığı kötü sonuçlarla zirvenin gerisinde kalan Galatasaray, Dünya Kupası'na kadar olan serüvende hata yapmak istemiyor. Galatasaray bu süreçte Alanyaspor, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir'le karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları da devam ediyor.

Milliyet gazetesinin derlediği habere göre; Sarı-kırmızılılar, Barcelona'dan ayrılmak isteyen Hollandalı Memphis Depay'ın peşinde. Katalan kulübüne yakınlığı ile bilinen Sport sitesi, Galatasaray'ın Depay için girişimde bulunacağını yazdı. İşte ayrıntılar...



GALİBİYET SERİSİ HEDEFLENİYOR



Ligde üst üste aldığı kötü sonuçlarla zirveden uzaklaşan Galatasaray'da tek hedef galibiyet serisi yakalamak. Teknik direktör Okan Buruk'un Dünya Kupası'na kadar olan 4 maçlık serüvende hata yapmak istemediği ve bu fiktürden 12 puanla ayrılmayı hedeflediği ifade edildi.



MEMPHIS DEPAY BOMBASI



Yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla büyük ses getiren Galatasaray, hız kesmek istemiyor. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; Yazın Dries Mertens, Juan Mata, Mauro Icardi gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, kış transfer döneminde Memphis Depay'ı kadrosuna katmayı hedefliyor.

Haberde, Barcelona ile hala sözleşmesi olan ancak yedek kulübesinden çıkamayan Memphis Depay'ın geleceği ile ilgili kararın Dünya Kupası'ndan sonra Barcelona Teknik Direktörü Xavi Hernandez tarafından verileceği ifade edilirken Galatasaray'ın bu transfer için nabız yokladığı ve Dünya Kupası'nın ardından girişimlere başlamayı planladığı yazıldı. 2023 Haziran ayında sözleşmesi bitecek olan Memphis Depay'ın, serbest konumda olup istediği kulübe gitme seçeneğini de düşündüğü ifade edildi.



Katalan ekibine yakınlığı ile bilinen Sport sitesindeki haberde şu ifadelere yer verildi;



"Memphis Depay, Xavi tarafından neredeyse tüm sezon boyunda dışlandı. Barça'da performansından memnunlar, ancak geleceği Dünya Kupası'ndan sonra ele alınacak. Galatasaray, Depay'ı kadrosuna katmak için temaslara başladı. Sezon sonunda Memphis'in sözleşmesi bitiyor ve Barcelona, Ocak ayında ondan bonservis kazanmak istiyor. Barça'nın fikri bu yaz Memphis'ten tamamen kurtulmaktı. Hatta Juventus ile görüşmeye başlaması için kendisine fesih mektubu bile verdi ancak ekonomik sebepler nedeniyle futbolcu ile İtalyan kulübü arasında anlaşma sağlanamadı.Ocak ayından itibaren her şey olabilir. Barcelona bir karar vermek için Dünya Kupası'ndaki performansını beklemek istiyor. Yenileme yapması pek olası değil, ancak Hollandalı'nın yeni maaş skalasına girmek için maaşını düşürmesi ihtimal dışı değil."

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20/10/2022 10:32