Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidiyor

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09/11/2023

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Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA'ya gidiyor


Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı Galatasaray, Bayern Münih'e deplasmanda 2-1 mağlup oldu.

Devler Ligi'ndeki Bayern Münih maçının hakemlerinin verdiği kararlardan rahatsız olan Galatasaray, maçın ardından harekete geçti. Hakem performanslarını eleştiren yönetim bu konuda adım atacak. 

UEFA'YA BAŞVURU

Sarı-kırmızılılar, Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre ve VAR’daki hakemlerini UEFA’ya şikayet edecek.

Teknik direktör Okan Buruk'un maç boyunca birçok pozisyonda Nobre'ye tepki gösterdiği anlar ekranlara yansımıştı. 

09/11/2023 21:03
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TAGS: Galatasaray, Bayern Münih maçının hakemleri için UEFA’ya gidiyor
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