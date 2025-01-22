Galatasaray berabere kaldı: Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? (2024-2025 Güncel ülke puanı sıralaması)

Galatasaray’ın Dinamo Kiev karşısında sahadan 3-3 beraberlikle ayrılmasının ardından ülke puanı güncellendi. 2024-2025 sezonunda Türkiye’den üç takım ülke puanına katkı yapmak için Avrupa’da mücadele ediyor. Sıralamada Türkiye, Çekya ile rekabet ediyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl yakaladığı çıkışla dikkat çekmişti. 3 basamak birden yükselen Türkiye, ilk 10’da kalma hedefini sürdürürken 2024-2025 sezonunda Türk takımları, 6.500 puanlık katkı yaptı. Çekya ekipleri ise bu sezon 7.900 puanlık başarı yakaladı. Peki Türkiye, UEFA Ülke puanı sıralamasında kaçıncı? İşte, güncel UEFA Ülke puanı sıralaması…

UEFA Ülke puanı sıralaması, takımlarımızın Avrupa’da yer alacağı toplam takım sayısı ve oynayacağı ön eleme belirlenirken etkili oluyor. 2024-2025 sezonunda Konferans Ligi’nde Başakşehir grup aşamasında veda ederken üç temsilcimiz Avrupa sahnesinde yer almaya devam ediyor. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın aldığı beraberlik ve galibiyet durumunda ülke puanı artıyor. Ülke puanı sıralamasında zirve İngiltere’nin olurken İtalya, İspanya, Almanya, Fransa gibi ülkeler takibi sürdürüyor. Türkiye ise Belçika, Portekiz ve Çekya gibi ekipleri yakalamaya çalışıyor. Peki UEFA Ülke puanı sıralaması son durum nasıl? İşte, güncel 2024-2025 sezonu ülke puanı sıralaması…

TÜRKİYE, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI? | Galatasaray'ın Dinamo Kiev karşısında aldığı beraberlikle birlikte Türkiye, UEFA Ülke puanını 41.100'e yükseltti. Ülke puanı sıralamasında Türkiye 10. basamakta yer alıyor. Çekya ise 42.250 puanla 9. basamakta.

1- İNGİLTERE 99.232 PUAN

2- İTALYA 87.043 PUAN

3-İSPANYA 81.561 PUAN

4-ALMANYA 78.285 PUAN

5-FRANSA 64.950 PUAN

6-HOLLANDA 59.900 PUAN

7-PORTEKİZ 58.466 PUAN

8-BELÇİKA 52.100 PUAN

9-ÇEKYA 42.250 PUAN

10- TÜRKİYE 41.100 PUAN

ÜÇ TEMSİLCİMİZ YOLUNA DEVAM EDİYOR | Sezon başında Türkiye, Avrupa’da beş takımla sezona başladı. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi’ne ön eleme etabında veda ederken sonrasında ise Konferans Ligi’nde grup aşamasına kalamadı. Başakşehir ise Konferans Ligi’nde lig etabında elendi. Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde yoluna devam ediyor