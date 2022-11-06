Galatasaray-Beşiktaş derbisinden öne çıkanlar
Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın dev derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın maçından öne çıkan detayları sizler için derledik...
06/11/2022
Galatasaray`ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında `duble` yaptı. İlk yarıda sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ile takımını öne geçiren tecrübeli forvet, ikinci yarıda kafayla topu filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi.
Futbol
Galatasaray-Beşiktaş derbisinden öne çıkanlar
Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın dev derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın maçından öne çıkan detayları sizler için derledik...
05 Kasım 2022 Cumartesi 22:26 | Kaynak : TRT SPOR
Icardi`den duble
Galatasaray`ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında `duble` yaptı. İlk yarıda sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ile takımını öne geçiren tecrübeli forvet, ikinci yarıda kafayla topu filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi.
Cenk`in siftahı yetmedi
Beşiktaş`ın milli golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray karşısında bu sezon deplasmanlarda kaydettiği ilk gole imza attı. Daha önce Trabzonspor ve HangiKredi Ümraniyespor karşısında toplam 3 gol bulan Cenk, bu seneki ilk deplasman golünü Galatasaray`a attı.
Buruk, Güneş`e karşı ilk kez...
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şenol Güneş`e karşı ilk galibiyetini aldı. Daha önce 7 kez karşılaşan ikilinin mücadelelerinde Güneş 6 kez galip ayrılmış, bir karşılaşma berabere sonuçlanmıştı.
Barış Alper ilk başlangıcında asisti yaptı
Galatasaray`da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş karşısında bu sezon ilk kez ilk 11`de süre buldu. Genç futbolcu, mücadelenin ilk yarısında Mauro Icardi`nin attığı golün asistine imzasını attı.
Kartal`da sakatlar kervanı
Beşiktaş`ta son haftalarda yaşanan sakatlık kervanına iki isim daha eklendi. Maça sağ ve sol bekte başlayan Valentin Rosier ve Umut Meraş, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 90 dakikayı tamamlayamadılar.
Abdülkerim ve Boey kadroya döndü
Galatasaray`da kırmızı kart cezaları sona eren Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey, derbiyle beraber ilk 11`e döndü. Her iki oyuncu da mücadelede 90 dakika sahada kaldı.
Son dakikalarda gerginlik
Karşılaşmanın uzatma dakikaları çeşitli gerginliklere sahne oldu. Bir pozisyonda taç kullanmak için topun peşinden giden Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Bingöl`ün top toplayıcıya yaptığı müdahale sonrası Galatasaray kulübesinde yer alan oyuncular, siyah-beyazlı futbolcunun üstüne yürüdü. Tayfur daha sonra sarı kart görürken, stat hoparlöründen "Tahriklere kapılmayın" diye anons yapıldı.
Maç sonunda büyük coşku
Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini maç sonunda taraftarlarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları, sahaya getirilen bayrak ve karşılıklı yapılan tezahüratla üç puan coşkusunu yaşadı.
Buruk ilk derbisinden galip ayrıldı
Sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.
Kartal`ın `büyük maç` hasreti sürdü
Galatasaray`a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki rakipleri karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. Ligin geride kalan haftalarında Medipol Başakşehir`e yenilen, Fenerbahçe ve Trabzonspor`la berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray deplasmanından ise puansız döndü.