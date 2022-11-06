Galatasaray`ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında `duble` yaptı. İlk yarıda sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ile takımını öne geçiren tecrübeli forvet, ikinci yarıda kafayla topu filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Futbol

Galatasaray-Beşiktaş derbisinden öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig'de 13. haftanın dev derbisinde Galatasaray, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Haftanın maçından öne çıkan detayları sizler için derledik...

05 Kasım 2022 Cumartesi 22:26 | Kaynak : TRT SPOR

Icardi`den duble

Galatasaray`ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında `duble` yaptı. İlk yarıda sol ayağıyla yaptığı sert vuruş ile takımını öne geçiren tecrübeli forvet, ikinci yarıda kafayla topu filelere göndererek takımına galibiyeti getirdi.

Cenk`in siftahı yetmedi

Beşiktaş`ın milli golcüsü Cenk Tosun, Galatasaray karşısında bu sezon deplasmanlarda kaydettiği ilk gole imza attı. Daha önce Trabzonspor ve HangiKredi Ümraniyespor karşısında toplam 3 gol bulan Cenk, bu seneki ilk deplasman golünü Galatasaray`a attı.

Buruk, Güneş`e karşı ilk kez...

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Şenol Güneş`e karşı ilk galibiyetini aldı. Daha önce 7 kez karşılaşan ikilinin mücadelelerinde Güneş 6 kez galip ayrılmış, bir karşılaşma berabere sonuçlanmıştı.

Barış Alper ilk başlangıcında asisti yaptı

Galatasaray`da Barış Alper Yılmaz, Beşiktaş karşısında bu sezon ilk kez ilk 11`de süre buldu. Genç futbolcu, mücadelenin ilk yarısında Mauro Icardi`nin attığı golün asistine imzasını attı.

Kartal`da sakatlar kervanı

Beşiktaş`ta son haftalarda yaşanan sakatlık kervanına iki isim daha eklendi. Maça sağ ve sol bekte başlayan Valentin Rosier ve Umut Meraş, yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 90 dakikayı tamamlayamadılar.

Abdülkerim ve Boey kadroya döndü

Galatasaray`da kırmızı kart cezaları sona eren Abdülkerim Bardakcı ve Sacha Boey, derbiyle beraber ilk 11`e döndü. Her iki oyuncu da mücadelede 90 dakika sahada kaldı.

Son dakikalarda gerginlik

Karşılaşmanın uzatma dakikaları çeşitli gerginliklere sahne oldu. Bir pozisyonda taç kullanmak için topun peşinden giden Beşiktaşlı oyuncu Tayfur Bingöl`ün top toplayıcıya yaptığı müdahale sonrası Galatasaray kulübesinde yer alan oyuncular, siyah-beyazlı futbolcunun üstüne yürüdü. Tayfur daha sonra sarı kart görürken, stat hoparlöründen "Tahriklere kapılmayın" diye anons yapıldı.

Maç sonunda büyük coşku

Galatasaraylı futbolcular, derbi galibiyetini maç sonunda taraftarlarıyla kutladı. Sarı-kırmızılı ekibin oyuncuları, sahaya getirilen bayrak ve karşılıklı yapılan tezahüratla üç puan coşkusunu yaşadı.

Buruk ilk derbisinden galip ayrıldı

Sarı-kırmızlıların teknik direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Kartal`ın `büyük maç` hasreti sürdü

Galatasaray`a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, şampiyonluk yolundaki rakipleri karşısında sezonun ilk yarısında oynadığı maçların hiçbirini kazanamadı. Ligin geride kalan haftalarında Medipol Başakşehir`e yenilen, Fenerbahçe ve Trabzonspor`la berabere kalan siyah-beyazlı ekip, Galatasaray deplasmanından ise puansız döndü.

Bu habere tepkiniz:



06/11/2022 12:47