Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Cumartesi günü 20.30 oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisininin hakemi belli oldu.

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07/05/2021

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Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de Cumartesi günü 20.30 oynanacak  Galatasaray-Beşiktaş derbisininin hakemi belli oldu. ,

Ligin zirvesini ilgilendiren karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yöntecek. 

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 40'ıncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

8 MAYIS CUMARTESİ

20.30 BB Erzurumspor - Kasımpaşa: Halil Umut Meler

20.30 MKE Ankaragücü - Fenerbahçe: Fırat Aydınus

20.30 Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir: Ali Palabıyık

20.30 Hes Kablo Kayserispor - Gaziantep FK: Ümit Öztürk

20.30 Çaykur Rizespor - Helenex Yeni Malatyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

20.30 Atakaş Hatayspor - Yukatel Denizlispor: Erkan Özdamar

20.30 Galatasaray - Beşiktaş: Cüneyt Çakır

20.30 Fatih Karagümrük - Gençlerbirliği: Özgür Yankaya

20.30 Göztepe - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

20.30 Trabzonspor - Fraport TAV Antalyaspor: Abdulkadir Bitigen

07/05/2021 10:33
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TAGS: Galatasaray, Beşiktaş, derbi, hakem
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