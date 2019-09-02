Galatasaray, Beşiktaş'la adı anılan Mario Lemina'yı kadrosuna kattı

Galatasaray, Southampton'ın Gabonlu oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray, adı Beşiktaş ile de anılan Southampton'ın Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fransız yıldız, yarın öğlen saatlerinde Galatasaray'la transfer görüşmesi yapmak için İstanbul'a gelecek. 26 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor.

Mario Lemina kimdir?

Mario Lemina, 25 yaşında ve Gabonlu. Mario Lemina orta sahada görev yapıyor. Mario Lemina 2017'de 17 milyon euro bedelle Southampton'a transfer oldu. Mario Lemina geçen sezon Southampton formasıyla 23 maça çıkarken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.