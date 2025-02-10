Galatasaray bir transferi daha bitirdi: Mali detaylar belli oldu
YAYIN TARİHİ:
10/02/2025
Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray'ın Frankowski transferinin mali detayları da belli oldu.
Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.
Sarı-kırmızılılar Lens'ten Przemyslaw Frankowski'yisatın alma opsiyonuyla kiraladı.
Przemyslaw Frankowski'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
Galatasaray, Polonyalı futbolcu için Lens'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Frankowski'nin opsiyonu ise 8 milyon euro
Polonyalı oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.
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