Galatasaray bir transferi daha bitirdi: Mali detaylar belli oldu

Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski'yi satın alma opsiyonuyla kiraladı. Galatasaray'ın Frankowski transferinin mali detayları da belli oldu.

Galatasaray sağ bek transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-kırmızılılar Lens'ten Przemyslaw Frankowski'yisatın alma opsiyonuyla kiraladı.

Przemyslaw Frankowski'nin bu akşam İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

Galatasaray, Polonyalı futbolcu için Lens'e 1 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Frankowski'nin opsiyonu ise 8 milyon euro

Polonyalı oyuncu bu sezon çıktığı 21 maçta 5 gol atarken, 2 kez de asist yaptı.