Galatasaray bombayı patlattı! Transfer bitti

Galatasaray Kasımpaşa'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet ve kulübü ile her konuda anlaştı. Galatasaray, Trezeguet'nin KAP açıklamasını yarın ya da Çarşamba günü yapacak.

Galatasaray'da transfer hareketliliği sürüyor. Muğdat Çelik ve Nagatomo transferlerini resmen açıklayan Sarı-Kırmızılı takım Trezeguet transferini de sonlandırdı. Cimbom Inter'in de devrede olduğu Trezeguet transferini yarın ya da çarşamba KAP'a bildirecek.

4 yıllık sözleşme imzalanacak

Mısır'ın Dünya Kupası kadrosunda bulunan ve geçen sezona damga vuran isimlerin başında gelen Trezeguet'in sözleşmesindeki küçük detaylar yüzünden resmi açıklama geçikti. 23 yaşındaki kanat oyuncusu ile yıllık 2 milyon Euro'dan 4 yıllık anlaşma sağlandı.

5 milyon Euro ödenecek

Kasımpaşa'nın Anderlecht'ten 2 milyon Euro'ya bonservisini aldığı Trezeguet için Galatasaray kulübüne 5 milyon Euro ödeyecek.

Geçen sezon Kasımpaşa formasıyla 33 maça çıkan yıldız adayı 16 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.

Bu arada Mısırlı futbolcu Trezeguet'in de yakın çevresine Galatasaray ile anlaştığını söylediği öğrenildi.

(Fanatik)