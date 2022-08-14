Galatasaray bu alanda zirvede!... Hata...

Galatasaray yeni sezona yaptığı flaş transferlerle girdi. Sarı Kırmızılılar, bu sezon ilk yenilgisine ise Giresunspor karşısında uğradı. Sahasında, Karadeniz ekibine 1-0 yenilmekten kurtulamayan Galatasaray, ağlarında ise bir hata sonucu gol gördü.

Mücadelenin 77. dakikasında kendi yarı alanının ortalarındaki Abdülkerim, pasını kaleci Fernando Muslera'ya aktarmak istedi. Kısa düşen topta araya giren Borja Sainz, Uruguaylı file bekçisi ile karşı karşıya kaldı.

Ceza sahası dışına çıkarak tehlikeyi önlemek isteyen Muslera'dan sıyrılan Borja, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

OPTA verilerine göre Galatasaray, Süper Lig'de 2020/21 sezonundan beri en fazla gole sebep olan hata yapan takım konumunda. (17 gol)

Giresunspor, iki sezon üst üste Galatasaray'ı deplasmanda yendi

Bitexen Giresunspor, Süper Lig'de iki sezon üst üste İstanbul'da Galatasaray'ı mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz temsilcisi, geçen sezon yükseldiği Süper Lig'de deplasmanda sarı-kırmızılılarla yaptığı maçı 1-0 kazanmıştı. Yeşil-beyazlı ekip, bu sezon da rakibini dış sahada aynı skorla mağlup etti.

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14/08/2022 10:22