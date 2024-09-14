Galatasaray, Çaykur Rizespor'a gol olup yağdı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup etti. Yeni transferleriyle sahaya çıkan sarı-kırmızlı ekip, bu galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadeleye 2 asist ve 1 golle Gabriel Sara damga vurdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5'inci haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan maçta Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ilk 11'de görev aldı.

Mücadeleye adeta golle başlayan sarı-kırmızlı ekip, 3. dakikada Davinson Sanchez'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Galatasaray, 25. dakikada skoru 2-0 yaptı. İlk etapta gol sarı-kırmızlı ekibin flaş transferi Victor Osimhen'e yazıldı. Ancak daha sonra yayıncı kuruluş golü Abdülkerim Bardakcı'nın attığını yazdı.

Bu arada ilk golde olduğu gibi 2. golde de asisti yapan isim Gabriel Sara oldu.

İlk 45 dakika Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarıya da adeta golle başladı. İlk 2 golün asistini yapan Sara, 49. dakikada farkı 3'e çıkardı: 3-0

Galatasaray, deneyimli orta saha oyuncusu Dries Merten ile 61. dakikada skoru 4-0 yaptı.

Gol yağmurunu sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle farkı 5'e çıkardı: 5-0

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, 3 puanı 5 golle aldı.

Böylece Okan Buruk'un öğrencileri, ligde oynadığı 4 maçı da kazandı. Puanını 12'ye çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor ise 4 puanda kaldı.