Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 1-0 yendi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Sergio Oliveira'nın attığı golle deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti. Ligde üst üste 9. kez sahadan galip ayrılan sarı-kırmızı ekip, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısından gol sesi gelmedi.

Konuk Galatasaray, ikinci yarıda oyuna giren Sergio Oliveira'nın 69. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Golün asistini Arjantinli yıldız Mauro Icardi yaptı.

Kalan sürede iki ekip de yakaladıkları pozisyonlardan skor üretemedi ve sarı-kırmızılı ekip, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Süper Lig'de üst üste 9'uncu galibiyetini alan Galatasaray, puanını 28'e çıkardı. Sarı-kırmızlı ekip, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna kuruldu.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 14 puanda kaldı.