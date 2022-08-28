Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

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28/08/2022

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Galatasaray, Cicaldau'yu Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Kalba Union'a kiraladı

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Alexandru Cicaldau'nun 2022-2023 sezonu sonuna kadar Kalba Union Football Club Co L.L.C.'ye geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Kiralama süresi boyunca futbolcunun ücretlerinin Kalba Union tarafından ödeneceği belirtildi.

28/08/2022 10:40
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