Galatasaray, Club Africain'e konuk olacak
Galatasaray, özel maçta Tunus ekibi ile yarın Rades kentinde karşı karşıya gelecek.
27/07/2018
Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yarın deplasmanda özel bir maç oynayacak.
Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Sarı-kırmızılı ekip, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.