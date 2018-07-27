HABER KIBRIS

Galatasaray, Club Africain'e konuk olacak

Galatasaray, özel maçta Tunus ekibi ile yarın Rades kentinde karşı karşıya gelecek.

ads
27/07/2018

Galatasaray, Club Africain'e konuk olacak

Galatasaray Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Tunus ekibi Club Africain ile yarın deplasmanda özel bir maç oynayacak.

Rades Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Sarı-kırmızılı ekip, Club Africain karşılaşmasının ardından ise Yunanistan'a geçecek. Sarı-kırmızılı takım, 31 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Atina Olimpiyat Stadı'nda Yunan ekibi AEK ile özel maçta karşılaşacak.

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Galatasaray, Club Africain
MANŞETLER

HK SPOR

© 2018 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs. Design: LATIS Internet Media Systems