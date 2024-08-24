Galatasaray da çareyi Atletico Madrid'de buldu: Süper Lig'e 4. transfer ihtimali
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor bu sezon Atletico Madrid'den transfer yaparken, Galatasaray da sol bek takviyesi için rotasını İspanyol ekibine kırdı. Sarı-Kırmızılılar, Atletico Madrid'in tecrübeli sol bekini gündemine aldı.
24/08/2024
Süper Lig devleri bu sezon Atletico Madrid'den yaptığı transferlerle dikkat çekerken, Galatasaray da çareyi İspanyol ekibinde buldu.
Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın Gabriel Paulista ve Trabzonspor'un Stefan Savic transferlerini yaptığı Atletico Madrid, deneyimli sol bek için Galatasaray ile temas halinde.
Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan ve sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de TRT Spor'un haberine göre Javi Galan.
Sol bek takviyesi için Köhn ile vedalaşma planları yapan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla yolların ayrılması durumunda Galan da dahil listesindeki adaylarla temaslarını sıklaştıracak.
Galatasaray, Javi Galan'ın yanı sıra Ismail Jakobs'u da listesinde tutuyor.24/08/2024 14:31