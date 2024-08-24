Galatasaray da çareyi Atletico Madrid'de buldu: Süper Lig'e 4. transfer ihtimali

Süper Lig devleri bu sezon Atletico Madrid'den yaptığı transferlerle dikkat çekerken, Galatasaray da çareyi İspanyol ekibinde buldu.

Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü, Beşiktaş'ın Gabriel Paulista ve Trabzonspor'un Stefan Savic transferlerini yaptığı Atletico Madrid, deneyimli sol bek için Galatasaray ile temas halinde.

Derrick Köhn'ün performansından memnun olmayan ve sol bek arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesindeki isimlerden biri de TRT Spor'un haberine göre Javi Galan.

Sol bek takviyesi için Köhn ile vedalaşma planları yapan Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyla yolların ayrılması durumunda Galan da dahil listesindeki adaylarla temaslarını sıklaştıracak.

Galatasaray, Javi Galan'ın yanı sıra Ismail Jakobs'u da listesinde tutuyor.