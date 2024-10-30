Galatasaray defterini kapatıyor: Hakim Ziyech'in yeni adresini açıkladılar

Galatasaray'da Hakim Ziyech'in akıbeti belli oluyor. Sarı-kırmızılılarla yolları ayrılması beklenen Faslı futbolcunun yeni adresiyle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray ile yolları ayırması beklenen Hakim Ziyech'in yeni adresiyle ilgili Fransız basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

Bladi'de yer alan habere göre Hakim Ziyech'in yeni rotası MLS olabilir.

Haberde Galatasaray'da değişen sistem nedeniyle Ziyech'in artık kadroda kendisine yer bulmasının çok zor olduğu belirtildi.

31 yaşındaki futbolcunun ara transfer döneminde ABD'ye yelken açabileceği öne sürüldü.

Hakim Ziyech bu sezon Galatasaray formasıyla 5 maça çıktı.

Faslı futbolcu bu karşılaşmalarda 256 dakika süre alırken gol ya da asist katkısı üretemedi.