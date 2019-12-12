Galatasaray, deplasmanda PSG'ye 5-0 mağlup oldu

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12/12/2019

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Galatasaray, deplasmanda PSG'ye 5-0 mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Paris Saint-Germain'e 5-0 yenildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile karşılaşan Galatasaray, mücadeleden 5-0 mağlup ayrıldı. 

Parc des Princes'te oynanan karşılaşmada PSG'nin gollerini 33. dakikada Icardi, 35. dakikada Sarabia, 47. dakikada Neymar, 63. dakikada Mbappe ve 84. dakikada penaltıdan Cavani kaydetti. 

A Grubu'ndaki diğer maçta Real Madrid, Club Brugge deplasmanında 2-1 kazandı. 

Bu sonuçların ardından 2 puanda kalan Galatasaray grubu son sırada tamamladı ve Avrupa Ligi şansını yitirdi.

12/12/2019 00:53
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TAGS: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi, PSG, spor, haber
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