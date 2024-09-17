Galatasaray derbiye lider olarak gidiyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk etti. Galatasaray maçı 3-1 kazandı. Sarı-kırmızılı takım ligde 5'te 5 yaparak derbi maçı öncesi liderliği eline aldı.

Trendyol Süper Lig’de 3. hafta oynanması planlanan Galatasaray, Gaziantep FK mücadelesi sarı-kırmızılıların Young Boys karşılaşması sebebiyle ertelenmişti.

Erteleme maçını 3-1 kazanan Galatasaray, 5. maçında 5. galibiyetini aldı. Galatasaray'ın golleri, 11. dakikada Barış Alper, 26. dakikada Yunus Akgün ve 76. dakikada Michy Batshuayi'den geldi.

Gaziantep FK'nin tek golü 81. dakikada Furkan Soyalp'in orta sahadan attığı şutla geldi.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray 15 puanla ligde zirveye yerleşti. Gaziantep FK ise 3 puanda kaldı.

Galatasaray, ligde bir sonraki maçında Fenerbahçe ile derbide karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Basthuayi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mertens'in dar açıdan çektiği şutta kaleci Dioudis, meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Sara'nın ceza yayı gerisinden çektiği şutta da Yunan kaleci, soluna uzanarak topun ağlara gitmesini önledi.

11. dakikada sarı-kırmızılılar 1-0 öne geçti. Mertens'in pasıyla ceza sahası ön çizgisi üzerinde sırtı kaleye dönük şekilde topla buluşan Barış Alper Yılmaz, şık bir şekilde dönerek şutunu çekti.. Meşin yuvarlak, kalecinin sağından filelerle buluştu.

26. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan altıpas çizgisi önüne açtığı ortada Batshuayi, penaltı noktası civarında bulunan Yunus Akgün'e topukla pasını çıkardı. Yunus'un vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0

34. dakikada Barış Alper'in pasıyla topla buluşan Kaan Ayhan, sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak, direğin dibinden auta çıktı.

41. dakikada Ömürcan Artan'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Sorescu, ceza sahası sağ çaprazından vuruşunu yaptı. Kaleci Muslera, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Batshuayi ceza sahası içinde müsait pozisyonda boş kaleye golü yaptı.

81. dakikada Furkan Soyalp, orta sahadan akıl dolu bir vuruşla Muslera'yı önde yakaladı ve golü attı.

İLK 11

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Batshuayi

Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro.

BATSHUAYI LİGDE İLK KEZ

Galatasaray'ın yeni transferi Michy Batshuayi, ilk kez bir lig maçına 11'de başladı.

Belçikalı santrfor, bu sezon görev aldığı 4 Süper Lig maçında da sonradan oyuna dahil oldu.

Bir golü bulunan Batshuayi, Gaziantep FK mücadelesiyle ilk kez bir lig maçının başlangıç kadrosunda yer aldı.

BERKAN SOL BEKTE

Teknik direktör Okan Buruk, orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'yu sol bekte görevlendirdi.

Geçen sezon birçok oyuncuyu farklı mevkide oynatıp verim alan Buruk, statü gereği kadroya alamadığı yeni transfer Jakobs'un yerine Berkan'ı sol bek oynattı.

Sol bek olarak görev yapabilen yeni transfer Jelert ise yedekler arasında oturdu.

GALATASARAY'DA YEDEKLERDE 7 GENÇ OYUNCU

Sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde 21 yaş ve altında 7 futbolcu yer aldı.

Teknik direktör Okan Buruk, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech'ten sakatlık, Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai'den de statü gereği yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yokluğunda Gaziantep FK mücadelesinde 18 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, Efe Akman ve Recep Yalın Dilek, 20 yaşındaki Eyüp Aydın, 21 yaşındaki Metehan Baltacı, Elias Jelert ve Yusuf Demir'i kadroya aldı.

Galatasaray'da 33 yaşındaki kaleci Günay Güvenç, 31 yaşındaki orta saha Kerem Demirbay ve 25 yaşındaki stoper Victor Nelsson da Okan Buruk'tan görev bekledi.

SELÇUK İNAN'A SEVGİ GÖSTERİSİ

Sarı-kırmızılı taraftarlar, eski kaptanlarından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'ı tribüne çağırdı.

Uzun süre Galatasaray forması terleten Selçuk İnan, Seyrantepe'ye rakip takım teknik direktörü olarak geldi. Selçuk, beşer Süper Lig ve TFF Süper Kupa, dört de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı eski takımının taraftarlarını selamladı.

Selçuk İnan, eski takım arkadaşı Galatasaray kaptanı Fernando Muslera ile sarılarak hasret giderdi.