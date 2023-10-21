Galatasaray derbiyi Mauro Icardi'nin golleriyle kazandı

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Galatasaray derbiyi Mauro Icardi'nin golleriyle 2-1 kazanarak maç fazlasıyla liderliğe oturdu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında derbide Beşiktaş'ı ağırladı. Müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin 26. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Beşiktaş'ta Mert Günok ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla oyundan atıldı. İlk yarı Sarı-Kırmızılıların 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıya daha istekli başlayan Beşiktaş 69. dakikada Chamberlain'in golüyle skoru eşitledi. Galatasaray bu gole 82. dakikada penaltıdan Mauro Icardi ile cevap verdi: 2-1.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray derbiyi 2-1 kazanarak puanını 25'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 16 puanda kaldı.

Galatasaray ligde gelecek hafta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş ise sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.