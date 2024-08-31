Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

Galatasaray Kulübü, sol bek Derrick Köhn'ün Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Werder Bremen'e kiralandığını açıkladı.

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31/08/2024

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Galatasaray, Derrick Köhn'ü Werder Bremen'e kiraladı

Galatasaray Sportif AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Derrick Köhn'ün 2024-2025 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Werder Bremen ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Satın alma opsiyonunun 5 milyon 125 bin avro olduğunun aktarıldığı açıklamada, ilaveten anlaşmada geçici transfer dönemi için 400 bin avro tutarında şarta bağlı bonus yer aldığı kaydedildi.

Geçen sezon ara transferde Hannover 96'dan 3 milyon 350 bin avro bonservisle kadroya katılan 25 yaşındaki sol bek, sarı-kırmızılı formayı 19 resmi maçta terletti ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Derrick Köhn, veda mesajı yayımladı

Köhn, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geldiğim ilk günden beri Galatasaray'ın başarısı için çalıştım ve bu formayı giymekten dolayı her zaman onur duydum. Sarı-kırmızılı taraftarların önüne çıkmak, bu büyük camiaya hizmet etmek benim için her zaman büyük bir keyif oldu. Hayatımda unutamayacağım günleri burada yaşadım ve şu an kısa bir süre için buradan ayrılıyorum. Her zaman söylediğim gibi 'En büyük cimbom.' Başarılar Galatasaray." ifadelerini kullandı.

31/08/2024 10:05
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TAGS: Galatasaray, Derrick Köhn
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