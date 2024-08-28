Galatasaray dev gelirden oldu! İşte elden kaçan o rakam

Galatasaray, Young Boys karşısında deplasmanda alınan 3-2'lik mağlubiyetin rövanşını da 1-0 kaybederek Şampiyonlar Ligi biletini alamadı ve çok önemli bir gelirden oldu.

Sarı Kırmızılılar Young Boys'u eleyip Şampiyonlar Ligi'nin yeni formatında yer alsa ekonomik açıdan da ihya olacaktı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılım ücreti 18 milyon 620 bin Euro, yayın geliri 9 milyon euro olarak belirlendi.

8 maçın oynanacağı Devler Ligi'nde, galibiyet başına 2.1 milyon euro, beraberlik için 700 bin euro ödenecekti.

Galatasaray, en az 27.6 milyon euro (1 milyar 50 milyon TL) geliri kasasına koyamamış oldu.

AVRUPA LİGİ'NDE DEVAM EDECEK

Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği için katılım bedeli olarak sadece 4.8 milyon Euro kazanacak.

Cimbom, Avrupa Ligi'nde her maçta galibiyetin karşılığı 450 bin Euro, beraberlik halinde de 150 bin Euro para alacak.