Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran'da

Galatasaray Kulübü, Divan Kurulu Başkanlık seçiminin 18 Haziran Cuma günü 10.00-15.00 arası Galatasaray Lisesi'nde yapılacağını açıkladı.

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26/05/2021

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Galatasaray Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran'da

Kulüp tarafında yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı duyurulan Divan Kurulu Başkanlık Seçimini, geniş katılımlı Genel Kurul niteliği taşıdığından T.C. İçişleri Bakanlığının ilgili genelgesi uyarınca ileri bir tarihe ertelemiş ve seçim tarihini bilahare açıklayacağımızı duyurmuştuk. 

Yeni dönem (2021-2024) Divan Kurulu Başkanlık Seçimi, yetkili mercilerin izin vermesi şartıyla, 18 Haziran 2021 Cuma günü 10.00 -15.00 saatleri arasında Galatasaray Lisesi’nde yapılacaktır." ifadeleri yer aldı.

26/05/2021 15:52
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TAGS: Galatasaray Divan Kurulu, haber, spor
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