Galatasaray duraklamada yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray ve Kasımpaşa karşı karşıya geldi.

Galatasaray, 3-0 öne geçtiği maçta Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı. Sarı kırmızılıların gollerini Osimhen (2) ve Icardi kaydetti. Kasımpaşa'nın gollerini Fall, Hajradinovic ve Da Costa kaydetti.

Ligde ilk kez puan kaybeden Galatasaray puanını 19 yaptı. Kasımpaşa ise puanını 7 yaptı.