Galatasaray duraklamada yıkıldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, Malmö ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Sarı kırmızılılar puanını 12 yaptı ve ilk 8 için iddiasını sürdürdü.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray deplasmanda Malmö ile 2-2 berabere kaldı.

Malmö'nün gollerini Botheim ve Pena attı. Galatasaray'da Jelert ve Yunus Akgün ağları havalandırdı.

Avrupa Ligi'nde 3 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Galatasaray puanını 12 yaptı. Malmö ise puanını 4 yaptı.

MALMÖ 2-2 GALATASARAY

1' Gabriel Sara'nın vuruşuyla maç başladı.

2' Botheim'ım ceza sahası dışından çektiği şutu Muslera rahat kontrol etti.

12' Christiansen kalenin dibinden topu auta gönderdi.

15' Malmö bir kez daha gole yaklaştı. Metehan Baltacı, Bolin'in şutunu kornere çeldi.

23' Batshuayi'nin zor pozisyonda çektiği şut kaleci Persson'da kaldı.

24' Botheim, Malmö'yü öne geçiren golü kaydetti.

32' Mertens'e faul yapan Bolin sarı kart gördü.

33' Galatasaray'da Davinson Sanchez sakatlandı. Yıldız oyuncunun yerine Kerem Demirbay oyuna girdi.

36' Ceza sahası içinde yerde kalan Mertens penaltı bekledi. VAR incelemesinin ardından devam kararı verildi.

39' Berkan Kutlu'ya faul yapan Rieks sarı kart gördü.

43' Kerem Demirbay'ın ceza sahasına yaptığı ortayı Jelert ağlara gönderdi.

İlk yarının sonuna 2 dakika ilave edildi.

İlk yarı sona erdi.

1 - Galatasaray formasıyla ilk resmi maç golünü Malmö deplasmanında atan Elias Jelert, Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez gol sevinci yaşadı (20 maç). (OPTA)

İkinci yarı başladı.

52' Rosengren'e faul yapan Torreira sarı kart gördü.

56' Mertens ile verkaç yapan Yunus ceza sahasında çaprazdan sert şut çekti ve takımını 2-1 öne geçirdi.

63' Kerem Demirbay'ın ceza sahası dışından şutu kaleci Persson'da kaldı.

64' Malmö'de Bolin'in yerine Taha Ali oyuna girdi.

73' Galatasaray'da Mertens'in yerine Nelsson, Malmö'de Christiansen ve Rosengren'in yerine Thelin ve Pena oyuna girdi.

76' Galatasaray'ın Batshuayi'nin attığı gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

82' Malmö'de Rieks'in yerine Berg oyunda.

84' Taha Ali'nin şutunu Muslera kornere çeldi.

86' Thelin'in kafa vuruşu Muslera'da kaldı.

86' Galatasaray'da Ziyech ve Efe Akman, Jelert ve Sara'nın oyuna girdi.

88' Larsen'in şutu Galatasaray savunmasından kornere çıktı.

Maçın sonuna 5 dakika ilave edildi.

90+2' Pena'nın şutu direğe çarpıp kaleye girdi: 2-2.

90+4' Metehan sarı kart gördü.

İLK 11'LER

Molde: Persson, Stryger, Röster, Zatterstrom, Busanello, Christiansen, Johnsen, Rosengren, Bolin, Rieks, Botheim

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Metehan, Abdülkerim Bardakcı, Berkan, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Jelert, Batshuayi

Galatasaray'ın yedekleri: Günay, Batuhan, Demirbay, Ziyech, Nelsson, Ali, Berat, Yalın, Efe

MAÇTAN NOTLAR

Sarı-kırmızılı ekibin Belçikalı santrforu Michy Batshuayi, 14 resmi maçın ardından ilk 11'de sahaya çıkma şansı buldu.

Sezon başında Galatasaray'a imza atan Batshuayi; Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in ardından üçüncü santrfor konumuna düştü. Tecrübeli oyuncu, bu futbolcuların sakatlığında Malmö karşısına ilk 11'de çıkma şansı yakaladı.

Sarı-kırmızılı formayla 17 Eylül'deki Gaziantep FK maçına ilk 11 başlayan Batshuayi, daha sonra ligde 9, Avrupa Ligi'nde ise 5 maçta yedek kulübesinde bekledi.

Jelert, 75 gün sonra ilk 11'de

Galatasaray'ın Danimarkalı sağ beki Elias Jelert, 75 gün sonra bir maça ilk 11'de başladı.

Süper Lig'in 7. haftasında 28 Eylül'de Kasımpaşa karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Jelert, sonrasındaki 75 günlük süreçte 7 Süper Lig, 4 UEFA Avrupa Ligi müsabakasının başlangıç kadrosunda yer almadı.

Jelert, 11 resmi karşılaşmanın ardından bir mücadelenin ilk 11'inde sahaya çıktı.

Abdülkerim bir maç sonra sahada

Sarı-kırmızılı takımda sakatlığını atlatan tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, bir maç sonra formasına kavuştu.

Süper Lig'in 14. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde sakatlanan Abdülkerim, Sivasspor maçını kaçırdı. Hafta içinde takımla çalışmalara başlayan 30 yaşındaki milli stoper, Malmö mücadelesine ilk 11'de başladı.

Jelert, sağ açık oynadı

Okan Buruk, orijinal mevkisi sağ bek olan Danimarkalı futbolcu Elias Jelert'i sağ açıkta oynattı.

Karşılaşmada savunmanın sağında Davinson Sanchez'i görevlendiren Buruk, genç futbolcuyu ise onun önünde oynatmayı tercih etti.