Galatasaray Elneny ile anlaştı!

Orta saha mevkisine takviye yapmak için bir süredir çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Mohamed Elneny transferinde mutlu sona ulaştı. Ara transfer döneminde Arsenal'dan ayrılacak olan Mısırlı futbolcunun sarı-kırmızılılarla el sıkıştığı iddia edildi.

İç transferde Taylan Antalyalı, Christian Luyindama ve İsmail Çipe'nin sözleşmelerini yenileyen Galatasaray'da operasyon sürüyor.

Performansıyla göz dolduran ve Avrupa ekiplerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile masaya oturan sarı-kırmızılılar genç futbolcu ile kontrat uzatacak.

Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarına son sürat devam eden Aslan, orta saha mevkiini yıldız bir isimle güçlendirmeye hazırlanıyor.

Todofichajes'te yer alan habere göre, ocak ayında Arsenal'dan ayrılacak olan Mohamed Elneny, Galatasaray'a transfer olacak.

Tarafların her konuda anlaşmaya vardığı belirtildi ve yıldız futbolcunun ocak ayında İstanbul'a gelerek sarı-kırmızılıların antrenmanlarına katılacağı ifade edildi.

Türkiye'de daha önce Beşiktaş forması giyen Mısırlı oyuncunun, Galatasaray ile 2 sezonluk sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

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03/11/2021 12:33