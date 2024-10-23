Galatasaray evinde 4 golle kükredi

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, sahasında Elfsborg'u 4-3 yendi. Sarı kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde puanını 7 yaptı.

Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 3. hafta karşılaşmasında Rams Park'ta Elfsborg'la karşılaştı.

İlk yarıyı 3-0 önde kapatan sarı kırmızılılar mücadeleden 4-3 üstün ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini Mauro Icardi, Pettersson (k.k), Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. Elfsborg'da Hult, Baidoo (penaltı) ve Larsson ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 7 yaptı. Elfsborg ise 3 puanda kaldı.

İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Mertens, Yunus, Icardi, Osimhen

Elfsborg: Pettersson, Ibrahim, Holmen, Yegbe, Hedlund, B. Zeneli, Ouma, Hult, Qasem, Baidoo, A. Zeneli

Galatasaray 4-3 Elfsborg

1' Elfsborg'lu oyuncuların vuruşu ile maç başladı.

10' Sara'nın kornerden ortasında Icardi'nin kafa vuruşunu kaleci son anda çeldi.

15' Mertens'in ortasında Osimhen'in kafa vuruşu kaleciden döndü. Barış Alper'in röveşata vuruşu auta çıktı.

28' Hızlı hücuma çıkan Galatasaray'da Mertens'in ceza sahası çizgisinden şutu direkten döndü, Mauro Icardi dönen topu ağlara gönderdi.

38' Barış Alper'e faul yapan Yegbe sarı kart gördü. Gabriel Sara'nın kullandığı serbest vuruş, kaleciden döndü. Topla yeniden buluşan Sara bu kez orta açtı. Abdülkerim'in vuruşu direkten dönüp kaleciye çarptı ve kaleye girdi.

43' Gabriel Sara'nın savunma arkasına yaptığı ortayı Barış Alper Yılmaz kontrol etti ve ceza sahası içinde farkı 3'e çıkaran golü kaydetti.

İlk yarı Galatasaray'ın 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

3 - Galatasaray, Ekim 2013'ten (vs Kopenhag) bu yana bir Avrupa kupası maçının ilk yarısında üç golü ilk kez Elfsborg'a attı. (OPTA)

İkinci yarı başladı.

52' Elfsborg, Hult'un golüyle farkı 2'ye indirdi.

63' Barış Alper'in elle müdahalesi sonrası VAR uyarısıyla hakem pozisyonu izledi ve penaltı verildi.

65' Baidoo penaltı vuruşunu gole çevirdi.

75' Barış Alper Yılmaz ve Dries Mertens'in yerine Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu oyuna girdi.

83' Ceza sahası içinde rakiplerini birbir çalımlayan Yunus Akgün takımını rahatlatan golü kaydetti.

86' Osimhen ve Yunus Akgün'ün yerine Michy Batshuayi ve Elias Jelert oyuna dahil oldu.

89' Torreira'nın yerine Victor Nelsson oyunda.

90+2' Larsson farkı yeniden 1'e indirdi.

Okan Buruk'tan zorunlu 3 değişiklik

Teknik direktör Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son yapılan Onvo Antalyaspor maçının ilk 11'ine göre zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Tecrübeli teknik adam, deplasmanda 3-0 kazandıkları Antalyaspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görevlendirdiği kaleci Fernando Muslera'dan cezası, Ismail Jakobs'tan sakatlığı, Roland Sallai'den ise ismi UEFA listesinde yer almadığı için Elfsborg karşısında yararlanamadı.

Buruk, bu oyuncuların yerine Günay Güvenç, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen'i oynattı.

Icardi-Osimhen 2. kez ilk 11'de

Galatasaray'ın golcüleri Mauro Icardi ile Victor Osimhen, bu sezon ikinci kez bir maça birlikte başladı.

Sarı-kırmızılı ekibin son 2 sezonki şampiyonluklarına önemli katkı veren Icardi ile bu sezon kadroya dahil edilen Osimhen, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçında da ilk 11'de sahaya çıktı.

UEFA Başkanı Ceferin, müsabakayı izledi

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Galatasaray-Elfsborg mücadelesini tribünden seyretti.

Karşılaşma öncesinde İstanbul'a gelen Ceferin'e Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eşlik etti.

Ceferin ve Hacıosmanoğlu'nu RAMS Park'ta sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek karşıladı.