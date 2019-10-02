Galatasaray evinde kaybetti

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. maçında Galatasaray sahasında Paris Saint-German’i konuk etti.

Mücadelenin ilk yarısında Galatasaray, Seri ile bir pozisyondan faydalanamazken, konuk ekip de Di Maria ile yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Maçın 61. dakikasında Paris St Germain 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkıyor ve topla ceza sahasına giren Pablo Sarabia, altıpas üzerinde bekleyen Mauro Icardi'ye topu aktardı ve topu boş kaleye gönderdi.

Bu sonuçla PSG puanını 6'ya çıkartırken, Galatasaray 1 puanda kaldı. Gurubun diğer maçında ise Real Madrid-Club Brugge maçı 2-2 sona erdi.

2. hafta sonuçlarına göre PSG grup liderliğini sürdürdü. Club Brugge 2 puanla ikinci sırada, Galatasaray 1 puanla üçüncü sırada yer alırken, aynı puandaki Real Madrid ise son sırada yer aldı.

02/10/2019 08:53