Cimbom Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşı da 1-0 alıp play-off turuna yükseldi.
15/08/2023
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Olimpija Ljubjana'yı konuk etti.
İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.