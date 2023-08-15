Cimbom Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 3. ön eleme turu rövanşında Olimpija Ljubljana'yı konuk etti. İlk maçı 3-0 kazanan Galatasaray, rövanşı da 1-0 alıp play-off turuna yükseldi.

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15/08/2023

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Cimbom Devler Ligi'nde play-off'a yükseldi

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray, Olimpija Ljubjana'yı konuk etti. 

İlk maçta rakibini deplasmanda 3-0 mağlup eden Galatasaray, rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını playoff turuna yazdırdı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 25. dakikada Mauro Icardi kaydetti. Galatasaray'da Lucas Torreira 64. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Molde ile karşı karşıya gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off maçları 22-29 Ağustos tarihleri arasında oynanacak.

15/08/2023 22:57
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TAGS: Cimbom Devler Ligi’nde play-off’a yükseldi
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