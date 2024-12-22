Galatasaray farklı kazandı; Fark 8'e çıktı

Galatasaray, Süper Lig'de Bellona Kayserispor'u 5-1 yendi. Sarı kırmızılıların yenilmezlik serisi 20 yapa çıktı. Puanını 44 yapan Galatasaray ligin ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Bellona Kayserispor ve Galatasaray, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşılaştı.

Galatasaray maçı 5-1 kazanırken golleri Osimhen (2), Barış Alper Yılmaz (2) ve Yunus Akgün kaydetti. Kayserispor'da Bahoken ağları havalandırdı.

Galatasaray puanını 44 yaptı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 8'e çıkardı. Kayserispor ise 15 puanda kaldı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'ın Macar futbolcusu Roland Sallai, sarı kart cezası nedeniyle maçta forma giyemedi.

Sarı-kırmızılı ekipte yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi de maçın kadrosunda yer almadı. Kerem Demirbay ailevi nedenlerden, Yusuf Demir ise hastalık nedeniyle Kayseri'ye götürülmedi. Hakim Ziyech'i ise teknik ekip kararı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Kayserispor'da sakatlıkları süren kaleci Bilal Bayazit, Majid Hosseini, Arif Kocaman ve Carlos Mane kadroya dahil edilmedi.

SON 20 MAÇTA YENİLMEDİ

Galatasaray, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı son 20 maçta yenilmedi.

Son olarak 27 Ağustos tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys'a sahasında 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında çıktığı 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik aldı.

Galatasaray, bu sezon Süper Lig'de çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de konuk olduğu Konyaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe, Antalyaspor, Sipay Bodrum FK, Net Global Sivasspor ve Kayserispor mağlup etti ve deplasmanda puan kaybı yaşamadı.

OSIMHEN VE SANCHEZ 11'E DÖNDÜ

Sakatlıkları nedeniyle Süper Lig'in 16. haftasındaki Trabzonspor maçında riske edilmeyerek yedek bekletilen Osimhen ve Davinson Sanchez, bir maçlık aranın ardından ilk 11'de yer aldı.

Trabzonspor karşılaşmasında Osimhen 75. dakikada oyuna girerken Davinson Sanchez forma şansı bulamamıştı.

ABDÜLKERİM BARDAKCI DALYA DEDİ

Galatasaray'ın tecrübeli stoperi Abdülkerim Bardakcı, sarı-kırmızılı formayla 100. resmi maçına çıktı.

Sarı-kırmızılılarda 3. sezonunu geçiren Abdülkerim, Süper Lig'de 72, Avrupa kupalarında 21, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5, Turkcell Süper Kupa'da 2 kez mücadele etti.

İLK 11'LER

Kayserispor: Onurcan, Gökhan, Attamah, Jeanvier, Carole, Kartal Kayra, Karimi, Cardoso, Hasan Ali, Boa Morte, Bahoken

Galatasaray: Muslera; Kaan, Sanchez, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Jakobs, Mertens, Yunus, Osimhen

KAYSERİSPOR 1-5 GALATASARAY

4. dakikada sol kanttan gelişen Galatasaray atağında Jakobs'un ortasında top, Attamah'ın eline çarptı. Pozisyonda topla elle oynama değerlendirmesi yapan maçın hakemi penaltı kararı verdi. Penaltı atışını kullanan Osimhen, takımını 1-0 öne geçirdi.

7. dakikada Bahoke'in kafayla indirdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Kartal Kayra Yılmaz'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin dibinde auta çıktı.

14. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Ali Karimi'nin kullandığı korner atışında ön direğe koşu yapan Bahoke'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

29. dakikada Osimhen'in ortasında penaltı noktası üzerinde Yunus Akgün'ün gelişine vuruşunda kaleci Onurcan Piri, topu ayaklarıyla kurtardı. Kaleciden dönen topu iyi takip eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.

41. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Ali Karimi'nin uzak köşeye gönderdiği şutta kaleci Muslera, son anda uzanarak topu kornere çeldi.

45. dakikada Ali Karimi'nin pasında ceza saha içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta gitti.

51. dakikada Yunus Akgün hızlı hücum geçişinde topu uzun süre sürdükten sonra uzak mesafeden şutunda golü buldu.

60. dakikada bir taraftar sahaya indi. Ardından kale arkası tribününde daha fazla taraftar sahaya inmeye çalıştı. Oyun bir süreliğine durduktan sonra yeniden başladı.

70. dakikada Mehdi Bourabia, Muslera'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

72' Muslera'nın kullandığı degajda top Kayserili futbolculardan sekti. Topu kapan Osimhen, Yunus'la paslaştı. Nijeryalı yıldız sağ çaprazdan kalecinin üstünden aşırdı ve takımının 4. golünü attı.

78' Galatasaray'da Mertens, Kaan Ayhan ve Jakobs'un yerine Jelert, Batshuayi ve Berkan oyuna girdi.

86' Osimhen'in yerine Metehan oyuna girdi.

87' Barış Alper Yılmaz farkı 4'e çıkardı.

88' Torreira'nın yerine Berat Luş oyuna girdi.

İlk yarının sonuna 9 dakika ilave edildi.