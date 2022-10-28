Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2 golle geçti

Spor Toto Süper Lig'de 12. haftanın açılış maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 yenen Galatasaray, 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük, mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 33. dakikasında ev sahibi VavaCars Fatih Karagümrük'ten Adnan Uğur, Galatasaraylı Torreira'ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı.

Karşılaşmanını ilk yarı golsüz sona erdi.

Eksik kalan rakibi karşısında ikinci yarıda baskısını daha da artıran konuk Galatasaray, Emre Taşdemir'in 60. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Sarı-kırmızılı ekip, yıldız oyuncusu Juan Mata ile 85. dakikada skoru 2-0 yaptı. Böylece Mata, Galatasaray formasıyla ilk golünü atmış oldu.

Müsabakadan 2-0 galip ayrılarak 3 haftalık aradan sonra galibiyet sevinci yaşayan Galatasaray, puanını 21'e çıkardı ve gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi moral depoladı.

İki haftalık aradan sonra yenilen Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük ise 12 puanda kaldı.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

10. dakikada Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Emin Bayram'ın kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

13. dakikada Caner Erkin'in soldan ortasında top, altıpasın gerisindeki Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu oyuncunun yakın mesafeden vuruşunda, savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

17. dakikada Oliveira'nın sağdan kullandığı kornerde Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği top, ceza yayının sağındaki Rashica'da kaldı. Bu oyuncunun kontrol ettikten sonra sert şutunda, kaleci Viviano üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere tokatladı.

19. dakikada Emre Taşdemir'in soldan ceza sahasına gönderdiği topu Icardi, kafayla ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Mertens'e indirdi. Belçikalı oyuncunun bekletmeden şutunda, kaleci Viviano yatarak topun sahibi oldu.

KIRMIZI KART: 33. dakikada ev sahibi ekipten Adnan Uğur, Torreira'ya yaptığı faul sonrasında VAR incelemesiyle oyundan atıldı.

45+3. dakikada Oliveira'nın ceza yayı içinden yerden şutunda top, kaleci Viviano'da kaldı.

Müsabakanın ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

47. dakikada Dubois'nın pasıyla sağdan ceza sahasına girerek son çizgiye inen Mertens'in ortaladığı topa altıpas üzerindeki Icardi kafayı vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada Galatasaray'ın golü, VAR ile iptal edildi. Oliveira'nın soldan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Nelsson'un kafayla vurduğu topu çizgi üzerinde kaleci Viviano engelledi. Direk dibinde seken topu Emin Bayram ağlara gönderdi. Hakem Bahattin Şimşek gol kararı verdi. Ancak VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Şimşek, çizgi üzerinde Emin'in Viviano'ya faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

58. dakikada Rashica'nın ceza sahası dışından sağ çaprazdan şutunda, top yandan auta gitti.

GOL: 60. dakikada Galatasaray öne geçti. Sağdan ceza sahasına gönderilen topu kontrol eden Rashica, açısını kaybetti. Kosovalı oyuncunun sağ çaprazdan altıpasa çevirdiği meşin yuvarlağı Emre Taşdemir kafayla ağlara gönderdi: 0-1

65. dakikada sağ kanatta Dresevic'ten topu kapan Mertens, meşin yuvarlağı bekletmeden yerden ceza sahasına gönderdi. Ters kanattan bindiren Rashica'nın uygun durumda vuruşunda, kaleci Viviano ayaklarıyla topun ağlara gitmesini önledi.

68. dakikada ceza sahasına gönderilen topu Dresevic kafayla uzaklaştırmak isterken meşin yuvarlak penaltı noktası civarında uygun durumdaki Mertens'te kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde üstten auta gitti.

71. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı kornerde arka direkteki Nelsson'un kafayla vurduğu topa ardından Emin Bayram dokundu. Kaleci Viviano son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesine engel oldu.

74. dakikada Icardi'nin pasıyla ceza sahası sağ çaprazında uygun durumda topla buluşan Dubois'nın sert şutunda, kaleci Viviano meşin yuvarlağı kornere çeldi.

83. dakikada Dubois'nın sağdan ortasına penaltı noktası gerisindeki Mata'nın gelişine vuruşunda, kaleci Viviano sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

GOL: 85. dakikada sarı-kırmızılılar farkı 2'ye çıkardı. Emre Taşdemir'in sağdan ortasında altıpas gerisindeki Mata'nın vurduğu top savunmadaki Dresevic'ten döndü. Kale önünde kalan topu tamamlayan İspanyol futbolcu, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Bahattin Şimşek, Kerem Ersoy, Mustafa Sönmez

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Caulker, Dresevic, Caner Erkin, Jimmy Durmaz (Dk. 81 Nicholas), Shukurov, Adnan Uğur, Kouassi (Dk. 61 Salih Dursun), Borini, Diagne

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Emin Bayram, Emre Taşdemir, Torreira (Dk. 89 Berkan Kutlu), Oliveira, Rashica (Dk. 84 Yunus Akgün), Mertens (Dk. 75 Mata), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Icardi (Dk. 84 Gomis)

Goller: Dk. 60 Emre Taşdemir, Dk. 85 Mata (Galatasaray)

Kırmızı kart: Dk. 33 Adnan Uğur (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 41 Borini, Dk. 77 Jimmy Durmaz (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 78 Emin Bayram (Galatasaray)

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28/10/2022 22:46