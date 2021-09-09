Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş Transfer haberleri!

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, transferde de şampiyon olmak için son güne kadar canla başla çalıştı. Fenerbahçe’de de durum farksızdı. Bu sezon şampiyonluk ipini göğüslemek için pek çok yıldız futbolcuyu bünyesine kattı. Galatasaray’da ise sular durulmuyor. İşte son günde takımlara gelen ve ayrılan isimler…

GALATASARAY’A RYAN BABEL ENGELİ

Galatasaray transferin son gününde çok hareketli saatler yaşadı. Gustavo Assunçao hamlesiyle 6 numara sorununa çözüm bulan Sarı-Kırmızılılar 8 numara takviyesi için de büyük çaba harcadı.

Takvim'in haberine göre yönetim, Krasnodar formasını giyen Tony Vilhena'nın kiralanması konusunda Rus kulübü ile anlaştı. Krasnodar'da kadro dışı bırakılan Hollandalı yıldız da yapılan teklifi kabul etti. Yönetim kadroda 14 yabancı futbolcu olduğu için Ryan Babel'le yolları ayırmak için girişimde bulundu.

Ancak tecrübeli yıldız ayrılık teklifini kabul etmeyince Vilhena'nın transferi gerçekleşmedi.

Galatasaray bu sezon 11 isimle anlaştı. Bunlar Gustavo Asunçao, Vistor Nelsson, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Olimpiu Morutan, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Van Aanholt, Aytaç Kara, Alparslan Öztürk, Halil Dervişoğlu oldu.

Takımdan gidenler ise şöyle: Radamel Falcao, Metehan Mertöz, Jimmy Durmaz, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Ryan Donk, Emirhan Civelek, Marcelo Saracchi, Peter Etebo, Gedson Fernandes, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Abdussamed Karnucu, Emin Bayram, Gökay Güney, Valentine Ozırnwafor, Okan Kocuk, Ali Yavuz Kol, Emre Taşdemir, Jesse Sekidika.

FENERBAHÇE BU SEZON 9 FUTBOLCUYLA ANLAŞTI

Sarı-lacivertlilerin tecrübeli teknik direktörü Vitor Pereira göreve geldikten sonra transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe renklerine 9 futbolcuyu bağladı.

29 yaşındaki Serdar Dursun ile 2024'e kadar anlaşma sağladı. Darmstadt ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu için bonservis ücreti ödenmedi.

Fenerbahçe’nin bir diğer önemli transferi Beijing Guoan forması giyen 24 yaşındaki Güney Koreli stoper Min-Jae Kim ile transfer için için anlaşma sağladı. Sarı-lacivertliler; Kim transferi için Çin kulübüne 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödeyecek. Deneyimli savunmacı ile 2025'e kadar sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertliler için transfer ve tescil döneminin son günleri hareketli geçti. Alman orta saha Max Meyer bonservissiz olarak takıma katıldı. Max Meyer ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, MLS ekiplerinden Los Angeles FC'de forma giyen Diego Rossi'yi kiraladı. 23 yaşındaki genç sol kanat kiralık olarak 2021-2022 sezonunda Fenerbahçe forması giyecek.

Fenerbahçe'nin bir diğer transferi 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp oldu. 19 yaşındaki sol bekin transferi için Kasımpaşa'ya bonservis ücreti ödenmedi. Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe, Alman forvet Mergim Berisha'yı kadrosuna kattı. Red Bull Salzburg'dan transfer edilen genç santrfor ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Sarı-lacivertlilerin bonservis ödeyerek kadrosuna kattığı bir diğer isim Burak Kapacak oldu. Fenerbahçe, 1 milyon 350 bin euro karşılığında Bursaspor'dan Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki futbolcuyla 5 yıllık sözleşme için anlaşma sağlandı.

Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Steven Caulker, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. İngiliz stoper için bonservis bedeli ödenmedi. Steven Caulker, Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'ya kiralandı.

Fenerbahçe, GD Estoril Praia Kulübü’nde forma giyen orta saha oyuncusu Miguel Crespo’yu kadrosuna kattı. Portekizli oyuncu, kendisini 3+1 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

BEŞİKTAŞ’TA KADRO DIŞI BIRAKILAN İSİM ARABA İSTEDİ

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takıma 12 takviye yapıldı. Siyah-beyazlılarda UEFA Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele edilecek olan sezon öncesinde takıma 12 yeni isim dahil edildi. Rachid Ghezzal, Umut Meraş, Mert Günok, Francisco Montero, Can Bozdoğan, Michy Batshuayi, Salih Uçan, Kenan Karaman, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Valentin Rosier ve Alex Teixeira ile sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen 14 isimle yollar ayrıldı. Vincent Aboubakar, Dorukhan Toköz, Alpay Çelebi, Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, Umut Nayir, Mertcan Açıkgöz, Kartal Kayra Yılmaz, Bilal Ceylan, Utku Yuvakuran, Abdullah Aydın, Tyler Boyd, Bernard Mensah ve Cenk Tosun ile vedalaştı.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Jeremain Lens, siyah-beyazlı yönetimle görüştü. Tecrübeli futbolcu takımdan ayrılmak için Beşiktaş'taki A takım futbolcularına verilen arabalardan talep etti.

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09/09/2021 12:13