Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
18/11/2021
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında, 21 Kasım Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Süper Lig'in 13. haftası Galatasaray-Fenerbahçe derbisine sahne olacak.
21 Kasım Pazar günü saat 19.00'da oynanacak derbide Halil Umut Meler görev yapacak. Meler'nn yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erkan Özdamar yapacak.
20 Kasım Cumartesi
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor - Tugay Kaan Numanoğlu
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Cüneyt Çakır
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor - Mete Kalkavan
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş - Alper Ulusoy
21 Kasım Pazar
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük - Fırat Aydınus
16.00 Altay-Adana Demirspor - Hüseyin Göçek
16.00 İttifak Holding Çaykur Rizespor - Atilla Karaoğlan
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe - Halil Umut Meler
22 Kasım Pazar
20.00 Trabzonspor-Gaziantep Futbol Kulübü - Suat Arslanboğa
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe - Zorbay Küçük