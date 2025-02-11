Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi ve saati belli oldu

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. haftanın fikstürleri açıklandı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbi mücadelesi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig hesabından yapılan açıklama;

"Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nda 25, 26 ve 27. hafta müsabakalarına ilişkin programlar açıklanmıştır.

Programlar öncelikle kulüplerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki maç programları ile 25, 26, 27 Şubat tarihlerinde oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması 3. maçlarına göre planlanmıştır.

1 Mart Cumartesi günü başlayacak olan Ramazan ayı sebebiyle, geçmiş yıllarda olduğu gibi son maç saatleri 20.30 olarak belirlenmiştir."